Коллеги гадают: Анита Цой странным поступком озадачила весь шоу-бизнес

Сегодня только и разговоров в музыкальной тусовке, что о смене имиджа и возвращении Филиппа Киркорова да о крепких девушках, которые сопровождают повсюду Аниту Цой.



Народная артистка России сейчас находится в большом предвыборном туре "Россия – это мы!" Его проводит супруг певицы Сергей Цой – доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина, президент Федерации карате России. Он даже выходит на сцену, когда певица вместе с трио "Реликт" исполняет душевные песни военных лет из альбома "Нации победителей посвящается". И они дуэтом исполняют любимую в их семье песню. Зрители в каждом городе встречают Аниту стоя и не скрывают слез благодарности.



А вот за кулисами происходят вещи не менее интересные. Аниту Цой в этом туре сопровождают три крепкие статные видные девушки. И кто они – гадает вся светская тусовка. Кто-то из звезд говорит, что это якобы новые телохранители певицы. С ее статусом и положением без охраны нельзя. Тем более, когда ты постоянно в дороге, на таких важных для всей страны гастролях. Другие коллеги артистки полагают, что Цой таким необычным способом проводит кастинг невест для своего взрослого сына Сергея. Мол, хочет посмотреть, в чьи руки отдает наследника. И проверка работой – лучший способ. Сможет ли будущая невестка, если потребуется постоять за свекровь? Какова она "в полевых" условиях? Как справляется со стрессовыми ситуациями? Эта версия кажется наиболее вероятной.

Про красавиц известно, что все они – титулованные каратистки. Полина Котлярова – Мастер спорта международного класса, член сборной команды России, многократная чемпионка России, бронзовый призер чемпионата Европы. Дарья Тулякова – Мастер спорта, член сборной команды России, многократная чемпионка России, бронзовый призер первенства мира. Полина Гусева – Мастер спорта, член сборной команды России, многократная чемпионка России, бронзовый призер первенства Европы. Словом, такую с руками и ногами надо хватать. Она сможет и за себя постоять, и за супруга будет всегда горой! Идеальная жена для прекрасного мужа!

"Как шутит мой муж: "Для твоего комфорта и безопасности от сердца отрываю самых лучших девчонок нашей Федерации карате. Все они, кстати по гороскопу – Львы, что очень важно в таком деле", – говорит сама Цой. Она, как восточный человек, подбирает и персонал, и невестку единственному сыну на основе совместимости зодиакальных знаков. И Львы, а вернее, Львицы, ей очень подходят! Это знак силы, чести, мудрости. Да и смотрятся они вместе очень органично.