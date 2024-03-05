Народные приметы на 5 марта 2024 года: что можно и нельзя делать в день Катыша?

Согласно народному календарю, во вторник, 5 марта 2024 года, отмечается день Катыша. Русская православная церковь вспоминает епископа Льва Катанского. Что можно и нельзя делать в этот день?

Святой единой церкви Лев Катанский прославился своими милосердными делами. Верующие считали, что он обладал искусством врачевания и мог творить чудеса. За дела благородные епископа причислили к лику святых и ежегодно 5 марта отмечают день его памяти.

Крестьяне в этот день, который назвали "Катышем", скользили на санях. Считалось, что это символизирует уход зимы, поэтому важно как следует ее проводить и под конец насладиться дарами снежного царства.

Льва Катанского также называли звездным повелителем. Люди полагали, что когда новый человек приходит в этот мир, на небе загорается новая звезда. Она вырастает и развивается вместе с ним. Поэтому увидеть 5 марта падающее небесное светило, согласно приметам, значило приближение кончины.

Что можно и нельзя делать в день Катыша:

5 марта – отличный день, чтобы выкинуть старые и ненужные вещи, а в частности обувь. Наши предшественники верили, что это помогает привлечь в жизнь материальные блага и удачу

Дамам 5 марта не рекомендуется завивать волосы. Считалось, что это может привести к сплетням за спиной. Мужчинам же не стоит ничего делать с бородой. Это, согласно примете, к убыткам и финансовым потерям

День Катыша лучше всего посвятить активным видам спорта, например, катанию с горки. Крестьяне считали, что чем дальше вы доедете, тем больше счастья будет в жизни





Народные приметы на 5 марта 2024 года: