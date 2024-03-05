Готовим печеночный торт / Шаг за шагом к ИЗЫСКАННОМУ угощению / Подробный рецепт

Печеночный торт – это не только оригинальное, но и полезное блюдо, которое может украсить как повседневный, так и праздничный стол. Сочетание нежной печени, ароматной начинки и пикантного соуса делает этот торт настоящим кулинарным шедевром. Давайте разберемся, как приготовить этот необычный торт пошагово.
Ингредиенты:
– Для коржей:
– Говяжья печень – 400 г
– Яйца – 2 шт.
– Овсяная мука – 2 ст.л.
– Соль, перец – по вкусу
– Для начинки:
– Морковь – 1 шт.
– Для соуса:
– Классический йогурт – 80 г
– Горчица – 10 г
– Чеснок – 2 зубчика
– Для украшения:
– Яйцо – 2 шт.
– Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок
Приготовление:
1. Подготовка теста для коржей: Взбейте говяжью печень в блендере до однородной массы. Добавьте яйца, овсяную муку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до получения консистенции, напоминающей сметану.
2. Выпекание коржей: Нагрейте сковороду на медленном огне. Можете слегка смазать дно сковороды салфеткой, смоченной в масле, чтобы блины не прилипали. Выпекайте блины до золотистой корочки с обеих сторон.
3. Приготовление начинки: Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Затем потушите ее на сковороде до мягкости.
4. Соус: Смешайте классический йогурт с горчицей и измельченным чесноком до однородности.
5. Сборка торта: На каждый блин наносите слой соуса, сверху выкладывайте слой начинки из моркови и слегка присаливайте. Повторяйте процесс, чередуя блины с начинкой, до исчерпания ингредиентов.
6. Украшение: Отварные яйца натрите на мелкой терке и равномерно распределите сверху торта. Украсьте зеленью для придания блюду свежести и аппетитного вида.
Теперь ваш печеночный торт готов к подаче!