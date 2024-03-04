Красавица-дочка! Вот как выглядит 8-летняя наследница Утяшевой и Воли! Уникальные кадры!

Союз звездной пары является примером для подражания у многих. Общественность восхищаются отношениями двух артистов. Несмотря на то, что они открыто говорят о своих чувствах друг к другу, подробности их личной жизни всегда закрыты от посторонних глаз. Более того, Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева избегают внимания к своим детям.
На днях вышел новый выпуск телевизионной программы "Шоу Воли". На нем оператором удалось запечатлеть, как выглядит восьмилетняя наследница Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. Кадры получались по-настоящему уникальными. Ведь артисты стараются скрывать своих детей от широкой публики.
В эфире шоу Ляйсан Утяшева решила подарить Павлу Воле седьмого питомца. Артистка решила завести щенка по кличке Пух. И чтобы супруг точно не был против еще одного животного в семье, преподнести подарок она решила на глазах зрителей. Оказалось, что в зале помимо поклонников шоу находилась дочь артистов София, которой Павел Воля передал питомца.
Операторы запечатлели момент передачи животного от артиста его наследнице. Девочка выглядела очень счастливой. Поклонников Павла Воли наверняка порадовало появление в кадре 8-летней Софии. Стоит отметить, что девочка растет красавицей, и наверняка в будущем разобьет не одно мужское сердце.
Ранее "Дни.ру" писали, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике.