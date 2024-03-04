В минувшее воскресенье вышел третий выпуск пятого сезона популярного телешоу "Маска".

В ходе съемок музыкального шоу "Маска", где Гарик Мартиросян выступил в роли гостевого члена жюри, произошел забавный случай. Регина Тодоренко, в попытках узнать, кто скрывается под маской Матрешки, спросила у участника, есть ли у него прабабушка и правда ли, что его зовут так же, как и родственницу.

Этот момент вызвал смех у публики. Гарик Мартиросян высмеял поведение Тодоренко в музыкальном шоу "Маска", шоумен не без иронии подчеркнул, что у каждого из присутствующих, разумеется, были прабабушки. Регина Тодоренко на этом не остановилась и поинтересовалась, был ли случай, когда Матрешка выиграла тысячу долларов в телеконкурсе.

Интрига вокруг тайны личности участника, одетого в костюм Матрешки, продолжала накалять обстановку, в то время как жюри "Маски" предполагало различные варианты, кто может скрываться за ярким образом. Согласно мнению судей, под маской Матрешки может оказаться Маргарита Суханкина, Елена Темникова или Пелагея.

Во время обсуждения Гарик Мартиросян взял на себя роль ведущего "допроса", интересуясь у участника, связан ли персонаж Матрешка с чувством юмора, на что получил ответ: "Люблю поржать". Получив утвердительное "да", диалог неожиданно вернулся к любимой теме Тодоренко о семейных корнях.

Ситуация оказалась настолько абсурдной, что ведущий шоу "Маска" поставил перед конкурсантом задачу узнать и рассказать о своей прабабушке в следующем выпуске. Гарик Мартиросян, не сдерживая смеха, заявил, что артистке ни в коем случае нельзя работать в правоохранительных органах, подчеркивая необычный подход Тодоренко к "расследованиям".