С любовью к себе – 5 простых способов сделать жизнь лучше / Берем на заметку!

Жизнь современного человека насыщена событиями. Рабочие задачи, домашние дела, встречи с близкими – все это занимает время и расходует энергию. А восполняете ли вы ее должным образом?

На самом деле заботиться о себе – это не так просто, как может показаться. Особенно если у вас серьезная должность и большая, требующая постоянного внимания, семья. Но даже если времени и достаточно, многие все равно предпочитают бездумно проводить досуг у телевизора.

Редакция "Дни.ру" советует читателям с любовью относиться к себе. Публикуем 5 простых способов сделать жизнь лучше. Весна только начинается, поэтому обязательно берите на заметку!



1. Прогулки в тишине

Когда вы в последний раз проводили время в тишине? Современные люди слишком много внимания уделяют различным подкастам, музыке и видео-роликам. В потоке бесконечной информации мы, люди, перестали замечать прекрасное вокруг. Чтобы сделать жизнь лучше, попробуйте отправиться на следующую прогулку без смартфона. Ваш мозг сможет, наконец, отдохнуть, а глаза – увидеть красоту весенних улиц.

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2. Растяжка

Регулярно занимайтесь легкой физической активностью. Только не ставьте "во главу стола" похудение, наш совет не про это. Рекомендуем выделить на растяжку 10 минут в день. Ваше тело точно отблагодарит вас, подарив хорошее настроение и заряд бодрости.

Также по утрам можно делать дыхательную гимнастику. Она благоприятно влияет на устранение стресса и улучшение душевного спокойствия.

3. Творчество

Современные люди все чаще стали сталкиваться с выгоранием. И дело не только в плохом настроении в определенный день. Если проблему не решать, то у человека вполне может развиться депрессия или случиться нервный срыв. Чтобы такого не было, занимайтесь творчеством. Выделите время и подарите его себе. Если вы считаете, что творчество – не про вас, то рассмотрите картины по номерам, алмазную вышивку или запишитесь на вокал для новичков.

4. Чтение

Чтение – одна из форм осознанности. Оно благоприятно влияет на усидчивость и фокусировку внимания. Помимо этого, вы каждый день будете узнавать новое и легко сможете поддержать беседу с незнакомым человеком. Советуем начать хотя бы с 10 страниц в день.

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5. Объятия и смех

Многие люди, к сожалению, недооценивают простые человеческие объятия. А вот специалисты считают, что это один из способов сделать жизнь лучше. Если обниматься каждый день на протяжении хотя бы 20 секунд, то настроение улучшится. Обнимашки также влияют на иммунитет и выработку дофамина (гормона счастья).

Про смех, наверное, знают все. Однако он не только продлевает жизнь, но еще и благоприятно влияет на избавление от стресса и налаживает работу артерий. Смех улучшает циркуляцию крови, защищая ваше сердце от различных заболеваний.