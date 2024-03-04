Народной артистке Советского Союза сегодня и горя мало. Она веселится в Израиле с пятым мужем, причем делает это под песни вражеской нашей стране державы.

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая 2022 года.

Летом прошлого года Примадонна с мужем-иноагентом участвовали в антироссийском шабаше у Лаймы Вайкуле. Прибалтийская певица собрала на своем фестивале в Юрмале ненавидящих Россию артистов – иностранных агентов и просто русофобов. А вырученные от продаже билетов деньги она отправила террористам и головорезам из ВСУ.

А Пугачевой сегодня хватает совести отплясывать под украинские песни на яхте в Израиле. Мол, встречает весну! Она опубликовала пост в запрещенных сетях, где веселится под композицию "Ой, на горi два дубки". Это все равно, что в блокадном Ленинграде танцевать под любимых Гитлером Марлен Дитрих и Риту Штрайх.

Аллу Пугачеву, конечно, жаль. Она могла остаться непревзойденной звездой российской эстрады. Но предпочла на 75-м году жизни пляски под вражеские сегодня мелодии на чужой земле...