Это довело Дмитрия Маликова до слез: певец сделал громкое признание

Популярный певец Дмитрий Маликов поделился советами в "амурных" делах.

Дмитрий Маликов занимает ведущую позицию исполнителя романтических композиций. В ходе подготовки к предстоящему онлайн-выступлению "ОК с караоке", которое запланировано к трансляции на Международный женский день, артист ответил на каверзные вопросы о любви и творчестве.

На вопрос "Как быть романтичным?", Дмитрий Маликов ответил, что нужно брать пример с него. Автор хита "С чистого листа" заявил, что главное в этом вопросе — уметь радовать своих женщин, по поводу и без.

"Бывают ли лирические песни без грусти?", — поинтересовался журналист. Артист ответил однозначно — да. Дмитрий упомянул, что его первая композиция "Ты моя никогда не будешь" по тексту грустная, а сама по себе написана в мажоре. Исполнитель утверждает, что секрет успеха песни заключается в том, что автор сочетает грусть с надеждой на светлое будущее.

На вопрос "Вы плакали на своих песнях?", Дмитрий с уверенностью дал отрицательный ответ. А вот на спектакле "Перевернуть игру" музыканта все-таки пробивает на слезу: "Приходите, поплачем вместе!", — с иронией заявил певец.



"Почему большинство песен у исполнителя грустные?", — спросил журналист. Дмитрий Маликов заявил, что любовь часто заканчивается не очень весело. И, к сожалению, отношения бывают болезненными:

"Конец счастливым не бывает, если счастливый, это еще не конец", — с улыбкой отмечает артист.

По словам Дмитрия Маликова, женщины наивны в каких-то моментах, поэтому их легко удивить, особенно в преддверии этого замечательного праздника: "Это не говорит о том, что девушки менее романтичны", — уверяет певец. Потому задача каждого мужчины — изумить свою женщину и вручить дорогой подарок.