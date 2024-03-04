Это блюдо наладит вашу семейную жизнь: готовим куриные голени в медовом соусе

Хотите разнообразить будни ярким вкусом? Предлагаем рецепт голеней в медовом соусе, который впечатлит ваших близких.

Если привычная запеченная курица в духовке надоела, и хочется разнообразить повседневное меню, попробуйте приготовить куриные голени в медовом соусе. От этого блюда вся семья будет в восторге. А вам не придется тратить весь день на создание кулинарного шедевра. Простой рецепт и самых привычных ингредиентов сделает обычный ужин по-настоящему праздничным.

Что понадобится?

80 гр. кетчупа

250 гр. жидкого меда

100 мл. соевого соуса

1 ч.л. сушеного чеснока

10 куриных голеней

Кетчуп, мед, соевый соус и чеснок перемешать и сделать соус. Равномерно залить им куриные голени, распределить соус. Выложить куриные голени на противень, застеленный фольгой. Запекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.

Этот простой рецепт поможет вам быстро приготовить невероятно вкусный ужин. Это блюдо точно способно наладить семейную жизнь и собрать всех близких за одним столом.