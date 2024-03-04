Рухнувшая со сцены Орбакайте заявила, что живет в России и не планирует никуда уезжать

В начале этого года Кристина Орбакайте столкнулась с чередой неприятностей. Дело в том, что во многих российских городах отменили выступления артистки. Правда, в Санкт-Петербурге вчера она все-таки спела.

Советская и российская эстрадная певица Кристина Орбакайте продолжает отбиваться от недовольной публики. Поговаривают, что отмена выступлений во многих городах России произошла из-за ее звездной матери Аллы Пугачевой. Артистка разозлила общественность тем, что якобы поддерживает знаменитую родственницу и живет на две страны.

Вчерашний концерт в Санкт-Петербурге тоже находился под угрозой отмены. Однако выступление все-таки состоялось, хоть и не без приключений.

Кристина Орбакайте во время исполнения одной из своих песен буквально рухнула со сцены. Дело было в костюме, который запутался в ее ногах. Однако певица предпочла не делать из этого трагедию и подыграла ситуации, изобразив из себя снежинку.

После концерта Кристина Орбакайте с охапкой цветов поспешила покинуть площадку БКЗ "Октябрьский". На выходе ее поджидали репортеры, которые хотели знать, надолго ли певица вернулась в Россию.

"Я здесь живу", – ответила популярная исполнительница, указав на то, что не планирует никуда уезжать.

Известно, что дочь Аллы Пугачевой действительно часто не находится в нашей стране. Кристина Орбакайте имеет недвижимость в США, где и проводит большую часть времени. В Россию артистка приезжает ради выступлений и встреч с близкими и поклонниками.