Тест для смышленых: сможете ли вы отгадать старые русские загадки?

Только человек с широким кругозором и ясным умом сможет решить все!

"Древние русские простонародные загадки" вышли в первом номере одного из издаваемых в стране журналов – "Парнасский щепетильник". Тогда, в далеком в 1770 году, там было приведено 15 загадок, и это было первой подборкой столь увлекательной части русского фольклора. Позже в модных салонах﻿ аристократы часто упражнялись в смекалке, разгадывая загадки "для невинного разделения праздного времени". Загадки были примерно такие: "Кругло, мало, всякому мило. (Деньги) ", "Сам бел, а детки красны. (Свеча)". Попробуйте и вы отгадать старые русские загадки!