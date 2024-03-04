Что делать при аллергии: оказываем себе и близким первую помощь

Аллергия – серьезное заболевание, которое может вызвать ряд крайне неприятных и даже опасных симптомов. Поэтому каждому человеку необходимо знать, как оказывается первая помощь. Берите на заметку!

Многие люди хоть и поверхностно, но знают, что такое аллергия. Если вкратце, то это повышенная чувствительность организма к определенному аллергену. При его попадании в организм у человека может нарушиться работа сразу нескольких органов. Самыми распространенными симптомами этого заболевания являются насморк, зуд (в тяжелых случаях крапивница) и отеки.

Иногда аллергия может привести даже к анафилактическому шоку с летальным исходом. Поэтому редакция "Дни.ру" рассказывает читателям, как оказать себе и близким первую помощь. Берите на заметку, даже если сами не страдаете подобным недугом. Возможно, ваши знания спасут другому человеку жизнь.

Что делать при аллергии: основные шаги

1. Для начала следует определить степень серьезности реакции. В некоторых случаях поможет антигистаминный препарат, а в некоторых следует принять более радикальные меры.

Устраните контакт с аллергеном. Если вам стало плохо после введения определенного лекарства, то сразу отмените его. В случае, когда аллергия вызвана пыльцой растения, то, соответственно, отойдите от него как можно дальше. Если реакция случилась на пищевой продукт, то следует незамедлительно промыть желудок.

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2. Если аллергия поразила покров вашей кожи, намажьте поврежденные участки гормональной мазью или используйте примочки из отвара зеленого чая. Обильно лить на себя спирт или уксус не стоит.

3. До посещения доктора следует принимать антигистаминное лекарство по инструкции. Помимо него стоит всегда иметь под рукой сорбент. Он поможет вывести из организма вещество, которое и являлось "провокатором" реакции.

Фото: Freepik.com

Что делать при аллергии: анафилактический шок

Если у вас или вашего близкого случился анафилактический шок, то незамедлительно вызывайте скорую помощь. Основные симптомы – сильнейший зуд, озноб, отеки лица, тела и слизистых, температура и понижение давления.

До приезда медиков следует определить причину, по которой случилась реакция, и устранить аллерген. Откройте окно и проветрите помещение. Если реакция случилась из-за пищевого продукта, промойте желудок. Аллергия может вызвать остановку дыхания, поэтому будьте готовы к тому, что потребуется делать его искусственно.