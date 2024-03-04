Пугачева одной фразой поставила на место своих критиков

Первый день весны запомнился многим россиянам выходом нового музыкального альбома Аллы Пугачевой. Народная артистка СССР представила композиции, несколько лет назад прозвучавшие на юбилейном концерте в Кремле. Кроме того, исполнительница порадовала оставшихся поклонников новыми песнями.
Примечательно, что Алла Пугачева выпустила новый альбом впервые за 16 лет, однако за минувшие два года ее успели списать со счетов и отвернувшиеся поклонники и патриотично настроенные коллеги. Конечно, Примадонна и сама допустила ряд скандальных заявлений, за что нарвалась на критику.
Так или иначе, в новых песнях артисты можно услышать определенные намеки. Похоже, Алла Пугачева решила поставить на место своих критиков. Фраза "ничего не хочу менять" в композиции про крылья за спиной может быть своеобразным ответом на призывы к звезде то вернуться на родину, то вообще никогда не возвращаться.
Кроме того, в той же песне Алла Пугачева заявляет, что "готова к любой судьбе". Вероятно, это намек, что Примадонну не страшат никакие угрозы. Певица также подчеркивает, что "нельзя изменить себе".
При этом стоит заметить, что исполнительница отрицает свою причастность к публикации нового альбома. Алла Пугачева отреагировала на эту новость чуть ли не последней из причастных лиц. В соцсетях она назвала релиз хорошим подарком к юбилею.