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Почему очень хочется сладкого? На то есть три главных причины / Узнай прямо сейчас

Почему очень хочется сладкого? На то есть три главных причины / Узнай прямо сейчас
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Многие люди с трудом представляют свою жизнь без тортиков, шоколадок и сдобных булочек и получают от такой еды огромное удовольствие. Под перекусом они подразумевают сладкий чай или кофе с разнообразными калорийными десертами. Есть и те, для кого блюда с высоким содержанием белого рафинированного сахара являются лучшим лекарством от хандры и стресса.

О том, почему людей так тянет к сладкому и стоит ли менять свои пищевые привычки, рассказывает Ирина Макарова — натуропат, нутрициолог, эксперт по психосоматике и телесной терапии, автор онлайн-платформы "Разум, Тело и Еда".

Фото: из личного архива Ирины Макаровой
Фото: из личного архива Ирины Макаровой


Хочется сладкого: в чем причина

Даже те, кого нельзя назвать сладкоежками, иногда испытывают непреодолимое желание съесть конфетку или побаловать себя пирожными. Откуда берется эта тяга и чем ее можно объяснить? Все дело в естественных потребностях человеческого организма, о которых стоит поговорить подробнее.

Причина 1. Получение энергии

Известно, что источником пополнения энергия для человека служит пища. В результате сложных процессов в пищеварительном тракте она преобразуется в столь необходимую людям энергию разными способами. Например, в процессе кетоза, когда источником энергии становятся кетоновые тела и жиры, или при гликолизе — расщеплении глюкозы внутри клетки. Глюкоза содержится в сахарозе, поэтому может показаться, что для получения необходимых ресурсов нам нужен сахар. Но это в корне неверно, потому что белый рафинированный сахар дает пустые килокалории, то есть в таком сахаре нет никаких витаминов и минеральных веществ. Он не несет никакой биологической и питательной ценности для организма.

Причина 2. Стремление к жирной и сладкой пище

В ходе эволюции люди часто страдали от голода и оказывались между жизнью и смертью. Поэтому у них выработалась защитная реакция: выбирать для себя те продукты, которые поставляют наибольшее количество энергии на наименьшую единицу объема — а это жиры и углеводы. Именно они позволяют быстро восполнить запас калорий и пережить тяжелые времена.

Причина 3. Материнское молоко

Люди рождаются с определенным генетическим кодом, который был заложен в ходе эволюции: наш вид вскармливает потомство грудным молоком, которое от природы сладкое. В итоге этот вкус ассоциируется у человека с чем-то хорошим: когда мать берет ребенка на руки, чтобы покормить, он сыт и чувствует себя комфортно и безопасно.

На таком глубоком уровне вкус молока связан с базовыми понятиями: заботой, любовью и защищенностью. То есть с тем, что важно для выживания малыша. Однако в этом случае речь, конечно, идет о натуральном молочном сахаре, а не о привычном рафинаде.

Сахар: вред или польза

Без белков, жиров и углеводов человек существовать не может. Это трио включает в себя важные компоненты питания и участвует во всех жизненных процессах. Казалось бы, и без белого рафинированного сахара не обойтись. Однако здесь следует учитывать нормы потребления и степень очистки. Как говорится, все хорошо в меру.

Если взять белый рафинированный сахар, который продается на полках магазинов, то это практически искусственное вещество, полученное при переработке сахарной свеклы. Он входит в состав около 75% изделий пищевой промышленности: хлеба и прочей выпечки, колбас, напитков, быстрых завтраков, макарон, десертных йогуртов и творожков. Несколько фактов для анализа:

  • для производства белого рафинированного сахара используются химические соединения: углекислый газ, смолы, известь. Природное сырье очищают довольно агрессивными методами, чтобы добиться привлекательного внешнего вида;
  • в результате переработки вся полезная клетчатка из свеклы удаляется — остается только чистый углевод;
  • рафинированный сахар не содержит витаминов и минералов, поэтому его нельзя назвать ценным продуктом;
  • из-за инсулинорезистентности, которая в наше время есть у большинства людей, он практически не участвует в процессе гликолиза, поэтому сил не прибавляет, а только повышает уровень глюкозы в крови;
  • в природе не существует очищенного белого сахара. В овощах, фруктах и ягодах сахара всегда находятся в комплексе с клетчаткой и другими пищевыми веществами. Именно в такой форме и получали углеводы древние люди.

Современные же технологии привели к тому, что человек употребляет в пищу гораздо больше рафинированного сахара, чем ему необходимо для жизни. Причем эти цифры постоянно растут — от 5 кг в год в XIX веке до 70 кг в наше время!

"Сахарная" зависимость: как формируется и к чему приводит

Еще одна частая причина тяги к сладкому — привыкание. Это можно увидеть с помощью процедуры МРТ: белый рафинированный сахар воздействует подобно наркотику, стимулируя те же отделы мозга.

Через вкусовые рецепторы запускается выработка «гормонов счастья», а затем организм требует все новых и новых порций удовольствия в виде сладостей. Иногда при невозможности побаловать себя возникают слабость, апатия и чувство усталости. Между тем, информации о вреде наркотиков и алкоголя достаточно много. А вот о пагубном влиянии белого рафинированного сахара — нет. При том, что он воздействует на наши нервные рецепторы подобно этим веществам и так же, как они, вызывает привыкание.

Чем заменить вредный углевод

При отказе от белого рафинированного сахара не составит труда найти компромиссные натуральные варианты.

К этой группе относятся мед и растительные сиропы цикория, винограда, финика, топинамбура, агавы, клена и кокоса. Они производятся без использования химии и содержат массу полезных веществ. Тем не менее, здесь также рекомендуется помнить об умеренности и не есть сладости в чистом виде.

Отказ от вредного углевода значительно снизит риск атеросклероза, гипертонии, проблем с сердцем, раннего старения, ожирения и других заболеваний. Если вы хотите сохранить здоровье, но при этом не можете жить без сладкого, обратите внимание на дары природы: ягоды, финики, сухофрукты, бананы. Они принесут не только удовольствие, но и пользу для организма.

4 марта 2024, 00:32
Фото: Freepik.com
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Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес

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