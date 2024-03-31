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Воскресенье 31 марта

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Подмешала яд и понесла наказание: "кормилице" СССР Лайме Вайкуле 70 лет

Подмешала яд и понесла наказание: "кормилице" СССР Лайме Вайкуле 70 лет
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31 марта 2024 года юбилей у звезды советской эстрады Лаймы Вайкуле. Хотите – отмечайте, хотите – нет, но лучше проведите этот день с "Дни.ру"!

Иногда лучше не доверять некоторым людям, чем получить отраву, которую они приготовили для тебя. Об этом предупреждал еще Шекспир. "Не пей вина, Гертруда!" — эта фраза из культовой пьесы о Гамлете неслучайно ушла в народ. В то время как латвийская артистка Лайма Вайкуле утверждает, что "содержала весь Советский Союз", стоит подумать, поднимать ли тост по случаю ее юбилея.

Фото: соцсети / @laima_vaikule_official

В последний день марта "кормилица" СССР отмечает 70-летие. Много за годы жизни она совершила благих и недобрых дел. В поисках своего "я" Вайкуле будто мотало из стороны в сторону. Так или иначе, гений и злодейство несовместимы, а потому певице есть над чем задуматься.

Фото: соцсети / @laima_vaikule_official

Прежде звезда Советского Союза рассказывала, что в детстве отличалась несносным характером. Она часто оставалась под присмотром хозяйки дома, которую ошибочно считала своей бабушкой. По словам Лаймы Вайкуле, она любила ее и считала, что это взаимно, хотя иногда между ними случались разногласия.

Фото: соцсети / @laima_vaikule_official

Однажды эта женщина поругала будущую артистку, а маленькая Лайма Вайкуле решила ей жестоко отомстить. Она взяла у матери змеиный яд и подмешала его в корм для кур, которых держала хозяйка дома. Вскоре одна птица заболела. Лайма Вайкуле раскаялась в содеянном и молилась о спасении пернатой.

Будучи уже взрослой и состоявшейся эстрадной певицей, наша "кормилица" заверила, что после истории с курицей она больше не хотела делать подобных злодеяний. "Не то что не делала, а не хотела делать", — призналась артистка.

Впрочем, за яд и многое другое Лайма Вайкуле понесла наказание. Потеря близких, выкидыш, рак... Главное, чтобы хоть в 70 лет она уяснила, что "как аукнется, так и откликнется", пока не заклевала совесть.

31 марта 2024, 15:03
Фото: соцсети / @laima_vaikule_official
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале

Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев спели дуэтом "Виновник".
Леонтьев приехал в Юрмалу всего на один день, а потом улетел в Испанию.
Братья Вадим и Игорь Верники пришли на открытие фестиваля с отцом.
Елена Ваенга была строга, как всегда, с журналистами.
Валерия Сюткина сопровождала жена.
Эммануил Виторган с женой устали отвечать на вопросы про Ксению Собчак и внука.
Нани Брегвадзе, кажется, совсем не меняется.
У Аркадия Укупника в Юрмале есть свое жилье.
Владимир Винокур пришел на концерт с женой Тамарой.
Борис Моисеев кинулся целовать Владимира Винокура.
Интарс Бусулис репетирует со Златой Огневич.
Интервью с Лаймой.
Блистательная Лайма представила номер на песню Лагутенко "Утекай".

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