31 марта 2024 года юбилей у звезды советской эстрады Лаймы Вайкуле. Хотите – отмечайте, хотите – нет, но лучше проведите этот день с "Дни.ру"!

Иногда лучше не доверять некоторым людям, чем получить отраву, которую они приготовили для тебя. Об этом предупреждал еще Шекспир. "Не пей вина, Гертруда!" — эта фраза из культовой пьесы о Гамлете неслучайно ушла в народ. В то время как латвийская артистка Лайма Вайкуле утверждает, что "содержала весь Советский Союз", стоит подумать, поднимать ли тост по случаю ее юбилея.

В последний день марта "кормилица" СССР отмечает 70-летие. Много за годы жизни она совершила благих и недобрых дел. В поисках своего "я" Вайкуле будто мотало из стороны в сторону. Так или иначе, гений и злодейство несовместимы, а потому певице есть над чем задуматься.

Прежде звезда Советского Союза рассказывала, что в детстве отличалась несносным характером. Она часто оставалась под присмотром хозяйки дома, которую ошибочно считала своей бабушкой. По словам Лаймы Вайкуле, она любила ее и считала, что это взаимно, хотя иногда между ними случались разногласия.

Однажды эта женщина поругала будущую артистку, а маленькая Лайма Вайкуле решила ей жестоко отомстить. Она взяла у матери змеиный яд и подмешала его в корм для кур, которых держала хозяйка дома. Вскоре одна птица заболела. Лайма Вайкуле раскаялась в содеянном и молилась о спасении пернатой.

Будучи уже взрослой и состоявшейся эстрадной певицей, наша "кормилица" заверила, что после истории с курицей она больше не хотела делать подобных злодеяний. "Не то что не делала, а не хотела делать", — призналась артистка.

Впрочем, за яд и многое другое Лайма Вайкуле понесла наказание. Потеря близких, выкидыш, рак... Главное, чтобы хоть в 70 лет она уяснила, что "как аукнется, так и откликнется", пока не заклевала совесть.