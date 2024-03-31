Термальные чудеса: гайд по контрастному умыванию для красоты и молодости

Циркуляция крови активизируется в области кожных покровов, обеспечивая им необходимое питание. В стародавние времена женщины проводили особый ритуал красоты: оставляли возле постели на ночь кувшин с водой и тазик, чтобы хорошенько умыться сразу после пробуждения.



Современная косметология включает методы, использующие короткие воздействия холодом. Эксперты в области красоты нередко говорят о пользе утреннего умывания водой низкой температуры, а также об использовании ледяных компрессов, криотерапии и криомассаже для улучшения состояния лица и профилактики старения. Кратковременное воздействие холода делает кожу свежей, гладкой и упругой, придавая "белоснежкам" здоровый румянец.

При воздействии высоких температур, как в бане или при использовании горячих масок, в коже происходят активные процессы. Экстремальные температуры вызывают реакцию нервных рецепторов, отправляющих сигналы в центральную нервную систему, которая регулирует кровоток. В результате кровь перераспределяется, ускоряя процесс метаболизма в коже, насыщая ее кислородом и питательными веществами.

Правила контрастного умывания

Во время контрастного умывания происходят настоящие термальные чудеса по законам физики. Рекомендуется использовать теплую воду с температурой до 45°С и холодную не менее 12°С. Этот метод особенно эффективен для жирной кожи с увеличенными порами.

Утреннее умывание с чередованием горячей и холодной воды способствует укреплению сосудистых стенок. При сухости и чувствительности кожи рекомендуется смягчать воду, добавляя в нее соду или используя минеральную воду. После процедуры полезно протереть лицо ватным диском, смоченным в травяном отваре, например, из мяты, петрушки, шалфея, липы или подорожника. Для жирной кожи подойдут отвары череды или одуванчика.

Для чувствительной или зрелой кожи предпочтительнее более мягкий режим контрастного умывания, завершая процедуру водой комнатной температуры. Альтернативный метод включает использование горячего компресса, применение кубика льда и повторение процедуры несколько раз, после чего лицо следует вытереть насухо.

"Дни.ру" предупреждают: контрастные умывания не рекомендуются при наличии гипертонии, склероза и выраженных невротических расстройств.