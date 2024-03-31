Термальные чудеса: гайд по контрастному умыванию для красоты и молодости

Роберт Паттинсон впервые стал отцом Тесты Бывшая жена Аршавина перенесла операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы Один краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему заменуОдин краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену "С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе бабушки"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе бабушки Ургант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналистаУргант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналиста

Лента новостей

Воскресенье 31 марта

06:45Термальные чудеса: гайд по контрастному умыванию для красоты и молодости 03:04Тест: насколько вы счастливы? Узнайте результат за шесть простых шагов 00:03Что говорят пальцы: читаем личность человека по рукам без лишних слов 21:13Тест: хорошо ли вы разбираетесь в музыке? Проверим прямо сейчас! 15:3855-летнюю Дженнифер Энистон заметили у клиники пластической хирургии 13:14Как стать себе опорой в жизни: советы практикующего психолога 10:19Ирине Старшенбаум – 32: как актрисе удалось преодолеть трудности на пути к признанию зрителя 06:04"Всем советую": Елена Малышева хвалится рецептом хрустящих вафель без сахара 03:20Звезды Голливуда, которые считают себя некрасивыми 00:4913 лет назад умерла Людмила Гурченко: вспоминаем яркие моменты из жизни иконы русской культуры 23:42София Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригой 18:24Рекордно располневшая Виктория Боня поразила россиян своим фото 13:32У съехавшего от жены Кологривого появился шанс вернуться домой к семье после ареста 12:14Юлия Барановская откровенно рассказала о желании родить четвертого ребенка 11:08Елену Степаненко втягивают в судебные тяжбы из-за унаследованных квартир в Сочи 10:23В новой песне Аллы Пугачевой усмотрели намек на развод с Максимом Галкиным* 09:08Принц Уильям пристрастился к алкоголю из-за стресса на фоне борьбы Кейт Миддлтон с раком 08:02Решетова с ампутированной рукой пришла на Первый канал 06:14Певица Шакира закрутила роман со звездой сериала "Эмили в Париже" 03:28СМИ: Подробности диагноза Кейт Миддлтон не будут публиковаться из-за медицинской тайны 00:16Владимиру Преснякову исполнилось 56 лет: вспоминаем малоизвестные факты об артисте 23:54Взлохмаченную Гузееву заметили с парнем: пристроился сзади 21:01Заверните обе: молодая жена Цекало предъявила своих малышек в розовом 17:33Дочь Заворотнюк предчувствует скорый конец 14:23Объявлено о возвращении Андрея Губина на сцену в честь его 50-летия 13:15Муцениеце на презентации кинопроектов рассказала о планах уехать из России летом 11:23Косметолог объяснила, почему Казьминой ни в коем случае нельзя было делать инъекции в нос 10:01Пластический хирург перечислил все операции, которые могла сделать Алла Пугачева 08:51Живущая в ОАЭ Виктория Боня грезит покупкой домов, вилл и самолетов 07:02"Я открыл глаза, у меня текли слезы": что испытал Сергей Светлаков в момент истины 06:41СМИ: Ди Каприо может быть тайно помолвлен с моделью Витторией Черетти 03:06Леди Гаге исполнилось 38 лет: разбираем культовый образ певицы без макияжа 00:13Ева Мендес призналась, что отказалась от карьеры в Голливуде из-за детей 00:00"Снова": облаченная в черное с макушки до пят Стриженова уехала прочь 22:01Высоцкой вручили цветы после тайного пополнения в семье 19:00"В самом центре Москвы": ведущая Оксана Федорова предупредила народ о посещении локации 16:46Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка 13:33Пригожин рассказал, как певица Валерия планировала завершить карьеру и уйти от продюсера 12:33Опасающаяся признаков старения Бледанс готова к новым пластическим операциям 10:27Нарколог Каторгин рассказал о шансах Ефремова избавиться от алкогольной зависимости 09:2358-летний Валерий Меладзе впервые стал дедушкой 08:38Кушанашвили призвал Кологривого упасть на колени и извиняться перед людьми за свой проступок 06:36Звезды шоу-бизнеса, которые стесняются своих прошлых образов 03:56Дэвид Бекхэм подарил сломавшей ногу жене самокат-ходунки с корзиной для вина 00:16Квентину Тарантино – 61 год: почему мы любим и пересматриваем фильмы культового режиссера 00:03"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни 21:39Бедная: неузнаваемая дочь Кончаловского и Толкалиной выбралась на улицу, прикрывая глаза 19:02Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера 16:48Пригожин призвал публично сжечь террористов из "Крокуса" и установить диктатуру 16:38Младший сын Яны Рудковской просит другую мать: "Я тебя люблю! Приезжай!"
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Термальные чудеса: гайд по контрастному умыванию для красоты и молодости

Термальные чудеса: гайд по контрастному умыванию для красоты и молодости
5

Циркуляция крови активизируется в области кожных покровов, обеспечивая им необходимое питание. В стародавние времена женщины проводили особый ритуал красоты: оставляли возле постели на ночь кувшин с водой и тазик, чтобы хорошенько умыться сразу после пробуждения.

Современная косметология включает методы, использующие короткие воздействия холодом. Эксперты в области красоты нередко говорят о пользе утреннего умывания водой низкой температуры, а также об использовании ледяных компрессов, криотерапии и криомассаже для улучшения состояния лица и профилактики старения. Кратковременное воздействие холода делает кожу свежей, гладкой и упругой, придавая "белоснежкам" здоровый румянец.

Фото: Wosunan Photostory / Ingram Images / www.globallookpress.com

При воздействии высоких температур, как в бане или при использовании горячих масок, в коже происходят активные процессы. Экстремальные температуры вызывают реакцию нервных рецепторов, отправляющих сигналы в центральную нервную систему, которая регулирует кровоток. В результате кровь перераспределяется, ускоряя процесс метаболизма в коже, насыщая ее кислородом и питательными веществами.

Правила контрастного умывания

Во время контрастного умывания происходят настоящие термальные чудеса по законам физики. Рекомендуется использовать теплую воду с температурой до 45°С и холодную не менее 12°С. Этот метод особенно эффективен для жирной кожи с увеличенными порами.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Утреннее умывание с чередованием горячей и холодной воды способствует укреплению сосудистых стенок. При сухости и чувствительности кожи рекомендуется смягчать воду, добавляя в нее соду или используя минеральную воду. После процедуры полезно протереть лицо ватным диском, смоченным в травяном отваре, например, из мяты, петрушки, шалфея, липы или подорожника. Для жирной кожи подойдут отвары череды или одуванчика.

Для чувствительной или зрелой кожи предпочтительнее более мягкий режим контрастного умывания, завершая процедуру водой комнатной температуры. Альтернативный метод включает использование горячего компресса, применение кубика льда и повторение процедуры несколько раз, после чего лицо следует вытереть насухо.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

"Дни.ру" предупреждают: контрастные умывания не рекомендуются при наличии гипертонии, склероза и выраженных невротических расстройств.

31 марта 2024, 06:45
Фото: Chris Robbins / moodboard / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

По теме

Не делай так! Ошибки в снятии макияжа

Anti-age терапия: 5 биохаков для того, чтобы выглядеть моложе

Как стареют разные типы кожи

Сюжеты Красота и здоровье

Тест: насколько вы счастливы? Узнайте результат за шесть простых шагов

Тест: насколько вы счастливы? Узнайте результат за шесть простых шагов
Смотреть на жизнь позитивно – целое искусство. Гениальные личности мировой истории, как Аристотель, считали счастье самой важной целью человеческого существования. Поиск счастья занимал человечество с давних времен, подобно инстинкту.

Что говорят пальцы: читаем личность человека по рукам без лишних слов

Что говорят пальцы: читаем личность человека по рукам без лишних слов
Как узнать первого встречного, не задавая вопросов? Хиромантия предлагает альтернативу бесполезным разговорам. Попробуйте найти ответы, взглянув на пальцы. А в первую очередь – на свои собственные. Колыбелью хиромантии считается Индия, но в процессе развития она приобрела черты разных культур.

Тест: хорошо ли вы разбираетесь в музыке? Проверим прямо сейчас!

Тест: хорошо ли вы разбираетесь в музыке? Проверим прямо сейчас!
Сможете дать 10 правильных ответов? В каждом вопросе нужно выбрать один из трех вариантов. Музыка и человечество неразрывно связаны с древних времен.

55-летнюю Дженнифер Энистон заметили у клиники пластической хирургии

55-летнюю Дженнифер Энистон заметили у клиники пластической хирургии
Дженнифер Энистон и Сандра Буллок, вероятно, планируют косметические инъекции или пластику лица. Актрис застали вместе у клиники известного пластического хирурга По данным СМИ, актрисы были на косметологической консультации.

Как стать себе опорой в жизни: советы практикующего психолога

Как стать себе опорой в жизни: советы практикующего психолога
Вместе с психологом Тамарой Белявской "Дни.ру" разобрали, где найти силы справляться с трудностями, любить жизнь и уметь радоваться. У всех людей есть некий механизм, который помогает, позволяет адаптироваться и защищаться.

Выбор читателей

29/03ПтнСофия Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригой 29/03ПтнПринц Уильям пристрастился к алкоголю из-за стресса на фоне борьбы Кейт Миддлтон с раком 29/03ПтнЕлену Степаненко втягивают в судебные тяжбы из-за унаследованных квартир в Сочи 29/03ПтнЮлия Барановская откровенно рассказала о желании родить четвертого ребенка 29/03ПтнВ новой песне Аллы Пугачевой усмотрели намек на развод с Максимом Галкиным* 29/03ПтнУ съехавшего от жены Кологривого появился шанс вернуться домой к семье после ареста