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Воскресенье 31 марта

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Запахло весной! Звезды шоу-бизнеса против роз: кто из них краше?

Запахло весной! Звезды шоу-бизнеса против роз: кто из них краше?
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На что только ни идут российские знаменитости, чтобы получить заветный букетик! Редакция "Дни.ру" объявляет новую битву – кто на фото лучше: звезды или розы?

На светских мероприятиях то и дело появляются знаменитости в нарядах, украшенных розочками. Чего стоят только поющая телеведущая Ольга Бузова и диджей Катя Гусева! Каждый лепесток кажется вышитым из тонкого чувства самоиронии. Кто, как не звезды, способны переплюнуть саму природу в ее стремлении к совершенству?

Несмотря на всю прелесть и оригинальность нарядов, когда на одной ковровой дорожке собирается целый сад, сложно сосредоточиться на лицах. Или это новый тренд – быть не просто звездой, а звездой среди роз?

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Некоторые уже высказывают мнение, что нашим знаменитостям стоит быть осторожнее с цветочными мотивами в одежде. Однажды поклонники перестанут различать, где кончается звезда и начинается роза.

Между прочим, розы не требуют фотошопа, чтобы выглядеть совершенно, чего не сказать об артистах российского шоу-бизнеса. Однако среди них есть и такие особы, чьи лица всегда вызывают массу восторга — актриса Анастасия Вертинская и певица Любовь Успенская.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Несмотря на всю красоту роз, звезды имеют свое секретное оружие – чувство юмора. Они могут подмигнуть, пошутить или даже сделать смешное лицо, заставляя всех вокруг забыть о цветах и смеяться вместе с ними.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Пусть каждая останется при своем: роза — королевой цветов, а звезда — королевой сцены. А когда мы с улыбкой наблюдаем за баттлом знаменитостей и цветов, давайте не забывать, что в это время года красивы абсолютно все. И розы, и звезды, и даже мы с вами, ведь на улице запахло весной!

31 марта 2024, 12:12
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

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