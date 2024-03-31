Запахло весной! Звезды шоу-бизнеса против роз: кто из них краше?

На что только ни идут российские знаменитости, чтобы получить заветный букетик! Редакция "Дни.ру" объявляет новую битву – кто на фото лучше: звезды или розы?

На светских мероприятиях то и дело появляются знаменитости в нарядах, украшенных розочками. Чего стоят только поющая телеведущая Ольга Бузова и диджей Катя Гусева! Каждый лепесток кажется вышитым из тонкого чувства самоиронии. Кто, как не звезды, способны переплюнуть саму природу в ее стремлении к совершенству?



Несмотря на всю прелесть и оригинальность нарядов, когда на одной ковровой дорожке собирается целый сад, сложно сосредоточиться на лицах. Или это новый тренд – быть не просто звездой, а звездой среди роз?

Некоторые уже высказывают мнение, что нашим знаменитостям стоит быть осторожнее с цветочными мотивами в одежде. Однажды поклонники перестанут различать, где кончается звезда и начинается роза.



Между прочим, розы не требуют фотошопа, чтобы выглядеть совершенно, чего не сказать об артистах российского шоу-бизнеса. Однако среди них есть и такие особы, чьи лица всегда вызывают массу восторга — актриса Анастасия Вертинская и певица Любовь Успенская.

Несмотря на всю красоту роз, звезды имеют свое секретное оружие – чувство юмора. Они могут подмигнуть, пошутить или даже сделать смешное лицо, заставляя всех вокруг забыть о цветах и смеяться вместе с ними.

Пусть каждая останется при своем: роза — королевой цветов, а звезда — королевой сцены. А когда мы с улыбкой наблюдаем за баттлом знаменитостей и цветов, давайте не забывать, что в это время года красивы абсолютно все. И розы, и звезды, и даже мы с вами, ведь на улице запахло весной!