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Суббота 30 марта

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Как стать себе опорой в жизни: советы практикующего психолога

Как стать себе опорой в жизни: советы практикующего психолога
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Вместе с психологом Тамарой Белявской "Дни.ру" разобрали, где найти силы справляться с трудностями, любить жизнь и уметь радоваться.

У всех людей есть некий механизм, который помогает, позволяет адаптироваться и защищаться. Этот механизм – опоры. У него есть внешние и внутренние параметры.

Внешние опоры

Это друзья, хобби, семья. Что-то, что придает сил. У каждого человека внешние опоры будут свои. Важно найти, что зажигает именно вас. Например, сесть на поезд, и уехать на неделю в другую обстановку.

Коллаж "Дни.ру" при использовании материалов Global Look Press. Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com

То есть внешние опоры – это по сути внешние факторы, которые помогают вам по жизни.

Внутренние опоры

Это качества человека – его характер, взгляд на мир, ценности.

Это внутренние знания и убеждения о себе. Какой я? Чего я хочу? Что для меня неприемлемо? Как со мной можно? Как нельзя? Какие у меня ценности?

Ответы на эти вопросы таят в себе силу внутренней опоры.

Коллаж "Дни.ру" при использовании материалов Global Look Press. Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com

Когда человек хотя бы примерно знает ответы на данные вопросы, ему становится проще взаимодействовать с собой и окружающим миром.

Если вас пригласили в гости, а вы устали (например неделя была сложной), и сейчас вы хотите отдохнуть дома на диване – вы сделаете это. Вы не поедете в гости, лишь бы не обидеть друзей.

Как найти ту самую внутреннюю опору?

Важно ответить на вопросы выше, однако это может оказаться не так просто. Если вы столкнулись с трудностями, задайте себе другой вопрос: "Чего я не хочу?". Это замечательный метод для самоанализа. Отвечать лучше письменно и в спокойной обстановке.

Тренируйтесь – задавайте себе вопросы и ищите ответы внутри себя. Постепенно вы начнете понимать, чего вы хотите, каковы ваши потребности – замечает Тамара Белявская.

Если не желаете, чтобы на вас кричали, значит, вам важно уважение. Если вы не терпите подколов в свой адрес, значит, для вас важны эмпатичные друзья. Если раздражают комары, ветер, и поездка в лес кажется адом, то ваши ценности – это комфорт.

Уважение, эмпатичные друзья и комфорт. Колоссальные знания о себе. Придерживайтесь их. Работайте над тем, чтобы такие потребности удовлетворялись чаще. Минимизируйте то, с чем вы не хотите сталкиваться. Это про уважение к себе и любовь к жизни. Это про внутреннюю опору.

Подводя итог, хочется сказать, что внутренняя опора есть в каждом из нас, однако иногда нужно немного постараться, чтобы ее найти.

30 марта 2024, 13:14
Коллаж "Дни.ру" при использовании материалов Global Look Press. Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
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