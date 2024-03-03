Перенесшая операцию Кудрявцева столкнулась с непреодолимыми трудностями

Лера Кудрявцева вышла на связь с поклонниками. Оказывается, восстановление после операции дается ведущей не так уж и легко.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева продолжает восстанавливаться после перенесенной операции. Сама процедура прошла успешно, а вот восстановление дается знаменитости крайне непросто.

Все дело в том, что телеведущая хотела бы следить за своим весом, но из-за травмы это ей не удается. О том, что Лера столкнулась, Лера рассказала своим подписчикам в телеграм-канале.

Кудрявцева уточнила, что после прохождения операции по повреждению ноги не может даже встать на весы. "Не могу даже встать на весы, чтобы узнать, сколько я набрала", — написала Лера в своем личном канале.

Ранее знаменитость уже общалась с подписчиками и жаловалась на тяжелое восстановление. По словам Леры, каждый шаг теперь для нее представляет трудность, и она давно не чувствовала такой усталости.

Также "Дни.ру" писали о том, что в феврале Кудрявцева вышла на связь с поклонниками и призналась, что стала чувствовать себя хуже. Она сослалась на полнолуние и магию цифр, пытаясь понять причину своего состояния.

Популярная телеведущая подробно описала то, какие процедуры провели медики и даже обнародовала снимки своей прооперированной ноги. Подписчики поддержали ведущую шоу “Секрет на миллион” и пожелали ей скорейшего выздоровления.

