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Как эмоции мешают нам зарабатывать и что с ними делать? / Советы бизнес-психолога

Как эмоции мешают нам зарабатывать и что с ними делать? / Советы бизнес-психолога
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Почему мы не становимся богаче и успешнее? Очевидный ответ – потому что ленимся. На самом же деле на пути к богатству и процветанию чаще всего стоит не лень, а 3 “негативных” эмоции.

Бизнес-психолог Евгения Хижняк рассказала для "Дни.ру", как побороть эмоции и начать зарабатывать больше.

Фото: из личного архива Евгении Хижняк
Фото: из личного архива Евгении Хижняк

1. Стыд

Про стыд часто говорят, что он “съедает”. И особенно сильно он начинает есть, когда вы хотите для себя чего-то большего и лучшего. Занять более высокую должность, получать более высокую зарплату. А может быть – вообще открыть свой бизнес и жить так, как хочется. Всего этого вы вроде бы хотите. Вроде бы даже предпринимаете какие-то шаги для достижения желаемого. Но… Вперед не двигаетесь. Стыдно.

Казалось бы, чего тут можно стыдиться? Если подумать, разобраться в себе – всплывет масса установок из прошлого: из детства, из родительской семьи, из окружающего социума. Богатым быть стыдно, стыдно жить лучше других, стыдно хотеть чего-то для себя, стыдно выделяться, стыдно, если начнешь и не сможешь. И еще масса вариантов.

2. Вина

Второй “противник” денег и удачи — вина. Которая засасывает, как болото. Многие считают, что стыд и вина это одно и то же. Но нет, стыд – явление публичное, стыдиться можно только кого-то или перед кем-то. А вина – это глубинное, личное, терзаться виной можно без свидетелей и без совершенных проступков.

В каких мыслях и словах проявляет себя вина? Я виноват в том, что не хочу жить плохо, виноват перед близкими, что трачу время и силы на себя и свой профессионализм, виноват перед коллегами, что становлюсь лучше и успешнее их. Просто вообще виноват во всем и перед всеми. Даже за желание жить лучше. А уж если оно осуществится, то в это болото вины можно будет уйти с головой.

3. Страх

Страх — еще одна эмоция, которая не дает сделать шаг в сторону успеха. Причем, страх может быть двусторонним. С одной стороны, я боюсь, что ничего не получится. То есть, я откажусь от синицы в руках, а журавля так и не добуду. И останусь вообще у разбитого корыта. Страшно? Еще как. Поэтому лучше оставаться там, где есть сейчас.

С другой стороны, люди боятся как раз того, что у них все получится. Как бы парадоксально это ни звучало. Да, деньги, положение, слава, власть пугают не на шутку. Вот поймаю я этого журавля – и что я с ним буду делать? Надо же опять как-то жизнь менять, как-то проживать этот успех. И снова страшно.

Три “кита” сопротивления

Именно на страхе, вине и стыде вырастает сопротивление, которое встает заслоном между нами и большими финансами. Чем больше мы хотим стать богаче, тем оно сильнее. Почему так?

Сопротивление – это защита. Задайте себе вопросы: “Почему мне сейчас так важно оставаться здесь, в этой точке? Почему я не реализую все свои идеи? Почему откладываю очередной проект?”. И наверняка ответы будут такими: “Потому что здесь все понятно и привычно. Потому что кажется, что здесь безопасно”. Под прикрытием этой иллюзии безопасности умирает масса блестящих идей и амбициозных проектов, множество желаний и стремлений.

Приходится жить в постоянном сопротивлении. Мы сопротивляемся стыду. Сопротивляемся вине. Сопротивляемся страху: страху проиграть, страху быть отвергнутыми, страху, что не получится и страху, что получится. И в итоге огромное количество сил, которые могли бы пойти на реализацию задуманного, сливается на сопротивление. И если вы часто думаете: “У меня не получится”, “Я недостоин”, “Я не смогу ничего поменять”, “Для меня это слишком”, “Да кто я такой”, “Чувствую себя виноватым перед другими людьми за свои желания”, — это сопротивление, лишающее вас сил. И лишающее вас возможности выйти на тот финансовый уровень, который вам абсолютно по силам.

Выбор и выдержка

Что делать, если сопротивление мешает вам двигаться дальше? Осознать это, в первую очередь. А во вторую – начать выбирать себя. Потому что и страх, и стыд, и вина – это про выбор других и для других. Чтобы хорошо было кому-то, а не вам. Начните выбирать свои ценности, желания, стремления, начав с каких-то маленьких, но важных лично для вас “хотелок”. И каждый раз, когда эти три кита сопротивления давят и скручивают по рукам и ногам, говорите себе:

  • Я выбираю хотеть и хотеть большего;
  • Я выбираю забирать то, что принадлежит мне;
  • Я выбираю отстаивать границы;
  • Я выбираю принимать решения;
  • Я выбираю кому-то не нравиться;
  • Я выбираю не быть скромным;
  • Я выбираю себя без чувства вины;
  • Я выбираю расти.

А когда научитесь выбирать себя – смело шагайте вперед, но будьте готовы к тому, что вас ждет. И что придется выдерживать много нового и не всегда приятного. Выдерживать проявляющийся стыд и страх отвержения; людей, которые могут обесценить; конкуренцию с коллегами, когда поднимаетесь на их уровень; комментарии в свой адрес; реакцию близких, когда выбираете себя и свои приоритеты. Но и выбор, и выдержка стоят того, чтобы жить так, как хочется, и зарабатывать столько, сколько хочется. Главное — начать!

3 марта 2024, 03:19
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Фото:Bernd J?rgens / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Фото:Martin Pohner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото:A. G. Holesch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

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