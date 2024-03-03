Дом мечты: купить готовый или построить самому? / Принимаем верное решение

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Переезд в собственный дом – серьезный шаг, поэтому он требует особой подготовки. Можно купить готовую постройку или реализовать проект самостоятельно, но сделать этот выбор нужно разумно, чтобы через несколько лет не пожалеть, исправляя многочисленные ошибки.

Основатель строительной компании "ЮКО" Вадим Юлдашев рассказал, на что обратить внимание, определяясь: строить самостоятельно или приобрести готовый вариант?

Выбор локации . При самостоятельном строительстве можно выбрать земельный участок, полностью удовлетворяющий желаниям. Стоит понимать, что разнообразие земельных участков гораздо больше, нежели количество вариантов готовых домов.

. При самостоятельном строительстве можно выбрать земельный участок, полностью удовлетворяющий желаниям. Стоит понимать, что разнообразие земельных участков гораздо больше, нежели количество вариантов готовых домов. Соответствие запросу . Безусловно, строительство по индивидуальному проекту похоже на реализацию мечты. Но до окончания работ сложно понять, насколько дом подойдет вам на практике. Даже отделка в конечном результате может значительно отличаться от референса. При покупке готового дома в него можно войти еще до покупки, оценить функционал и планируемую расстановку, примериться.

. Безусловно, строительство по индивидуальному проекту похоже на реализацию мечты. Но до окончания работ сложно понять, насколько дом подойдет вам на практике. Даже отделка в конечном результате может значительно отличаться от референса. При покупке готового дома в него можно войти еще до покупки, оценить функционал и планируемую расстановку, примериться. Соблюдение норм и ведение документации . При строительстве дома крупные компании берут на себя все юридические вопросы: от оформления разрешения до соблюдения градостроительных и пожарных норм. Самостоятельное получение разрешения, изучение норм и оформление документов, связанных с коммуникациями, занимают достаточно много времени.

. При строительстве дома крупные компании берут на себя все юридические вопросы: от оформления разрешения до соблюдения градостроительных и пожарных норм. Самостоятельное получение разрешения, изучение норм и оформление документов, связанных с коммуникациями, занимают достаточно много времени. Финансовый вопрос . Крупные компании заранее включают в расчет сметы увеличение стоимости материалов и ситуацию на рынке в целом. Сделать это самостоятельно непросто: может не хватить информации и аналитики. Поэтому при индивидуальном строительстве конечная стоимость чаще всего отличается в 1,2-1,4 раза от планируемой. Именно по этой причине в самостоятельно построенных домах нередко можно встретить роскошный первый этаж и скромно оформленный второй. За время обустройства первого этажа строительные и отделочные материалы дорожают, появляются лишние затраты. В итоге на отделку верхнего этажа остается значительно меньше денег. При покупке готового дома цена известна сразу, а вложения в ближайшее время требуются минимальные, поэтому можно относительно точно рассчитывать расходы.

. Крупные компании заранее включают в расчет сметы увеличение стоимости материалов и ситуацию на рынке в целом. Сделать это самостоятельно непросто: может не хватить информации и аналитики. Поэтому при индивидуальном строительстве конечная стоимость чаще всего отличается в 1,2-1,4 раза от планируемой. Именно по этой причине в самостоятельно построенных домах нередко можно встретить роскошный первый этаж и скромно оформленный второй. За время обустройства первого этажа строительные и отделочные материалы дорожают, появляются лишние затраты. В итоге на отделку верхнего этажа остается значительно меньше денег. При покупке готового дома цена известна сразу, а вложения в ближайшее время требуются минимальные, поэтому можно относительно точно рассчитывать расходы. Рассрочка вложений . Самостоятельное строительство позволяет разделить процесс на несколько этапов. Это выгодно, если нет сразу всего объема денежных средств. Можно сначала заняться основными коммуникациями, а более дорогостоящие, например, газ, подвести позже. Готовые варианты также не обязательно оплачивать сразу: можно оформить ипотеку и приобрести, например, меблированные апартаменты. Это поможет избежать незапланированных трат в ближайшее время.

. Самостоятельное строительство позволяет разделить процесс на несколько этапов. Это выгодно, если нет сразу всего объема денежных средств. Можно сначала заняться основными коммуникациями, а более дорогостоящие, например, газ, подвести позже. Готовые варианты также не обязательно оплачивать сразу: можно оформить ипотеку и приобрести, например, меблированные апартаменты. Это поможет избежать незапланированных трат в ближайшее время. Экспертность . Для строительства дома нужны знания. То, над чем работает целая команда опытных специалистов, сложно сделать правильно в одиночку. Ошибки, совершенные на одном этапе строительства, могут дорого обойтись впоследствии. Поэтому важно сразу верно выбрать материалы, провести инженерные работы. Безусловно, можно нанять команду. Но проверенные мастера зачастую заняты в проектах на несколько месяцев вперед. Хорошую бригаду придется подождать.

. Для строительства дома нужны знания. То, над чем работает целая команда опытных специалистов, сложно сделать правильно в одиночку. Ошибки, совершенные на одном этапе строительства, могут дорого обойтись впоследствии. Поэтому важно сразу верно выбрать материалы, провести инженерные работы. Безусловно, можно нанять команду. Но проверенные мастера зачастую заняты в проектах на несколько месяцев вперед. Хорошую бригаду придется подождать. Вложение в знания. Фактор, который также следует учитывать. Строительство — процесс, требующий понимания нюансов и опыта. Если вы сами ими не обладаете, закладывайте в смету стоимость услуг эксперта или собственного обучения. Удобнее купить готовый дом или построить самостоятельно — каждый решает индивидуально. Но до начала процесса стоит понимать, что любой полет фантазии неразрывно связан с такими ресурсами, как финансы и время. Совмещать самостоятельное строительство с привычным рабочим графиком почти невозможно. Также стоит понимать, что не имея знаний и практики, можно допустить ошибки, которые не позволят завершить строительство или затянут его на долгие годы.