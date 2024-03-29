София Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригой

Российские коллеги из мира шоу-бизнеса уже успели ее "похоронить", но не тут-то было! Поговаривали, пожилая певица чувствует себя неважно и не подает надежд. Однако София Ротару выдержала и этот удар в спину.

Мы часто вспоминаем с теплотой золотую эпоху, когда царила дружба народов, а люди были добрыми и отзывчивыми. Все вместе строили светлое будущее и каждый был частью великой страны. В СССР появились песни, которые до сих пор живут в наших сердцах и звучат из музыкальных колонок. И, конечно, в Советском Союзе наряду с Аллой Пугачевой была только одна звезда королева сцены — София Ротару.

Хиты народной артистки СССР "Червона Рута", "Одна калина", "Баллада о матери", "Лебединая песня", "Веточка рябины" вызывают у публики ностальгию, от которой и радостно, и больно одновременно. Казалось, еще не так давно София Ротару собирала залы, где в унисон пели представители самых разных национальностей, будто еще существует Советский Союз и все друг другу по-прежнему родные.

Однако события, нещадно разразившиеся на международной арене сыграли с народом злую шутку. София Ротару оставила Россию и преданную публику, которой не раз признавалась в любви прямо в микрофон. На фоне этого в шоу-бизнесе поползли слухи, мол, певица уже не молода и здоровье ее ослабло.

Остался лишь один источник, в котором поклонники пытались поймать весточку от народной артистки СССР, — социальные сети. Однако и там София Ротару надолго перестала появляться. Фанаты гадали, куда же пропала легендарная "Хуторянка", и жива ли она вообще.

И вот, наконец, София Ротару вернулась! На официальной странице она опубликовала "Историю" с фотоснимком невестки, таким образом поздравив ее с днем рождения. Никаких новостей больше от нее не поступало. Однако этот сигнал слегка успокоил российских поклонников, которые тщетно пытались выяснить хоть что-то о кумире.

Что важно, народная артистка СССР объявилась с интригой в социальной сети — как именно она сейчас выглядит и чувствует себя, остается только догадываться. Пытаться восстановить дружбу народов, София Ротару, видимо, сейчас не готова.