В эфире программы "Мужское / Женское" публично огласили сведения о лишении родительских прав. Дмитрий Гордон и Юлия Барановская пригласили в студию бывшего героини, который напрочь испортил свою репутацию.

Печальная история Решетовой растрогала до слез не только сотрудников Первого канала, но и приглашенных на съемки зрителей. На проекте "Мужское / Женское" появилась несчастная особа по имени Ольга, которая в раннем детстве терпела побои отца, а когда выросла, стала терпеть кулаки мужа. Но это лишь верхушка айсберга, а Юлия Барановская и Александр Гордон постарались по всем разобраться.

Выяснилось, что женщина является матерью восьмерых детей. Когда она воспитывала первых троих, ее лишили родительских прав — перед тюремным заключением. Героиня отбывала наказание на протяжении шести лет за преступление, которого не совершала.

В невиновности Ольги Решетовой убедились и Юлия Барановская, и Александр Гордон. На Первом канале она прошла тест на полиграфе. Но, увы, теперь уже поздно пить боржоми. Ольге не было и 30 лет, когда вынесли приговор. Решение суда так обескуражило ее, что она пошла на безрассудные действия и потеряла руку.

Покинув тюрьму, эта героиня Первого канала вышла замуж за мужчину по имени Александр, который, как и она, зависим от бутылки, а также оказался уличен в неверности. Также полиграф установил, что он поднимал на Ольгу руку. Но самое горькое, что Решетова родила от него пятерых детей, которых тоже забрали органы опеки.

И вот, Решетова с ампутированной рукой пришла на Первый канал, сообщив, что развелась с Александром и хочет вернуть отпрысков, поскольку в отношении последних пяти родительские права ограничены. Но Юлия Барановская и Александр Гордон решили, что шансов у женщины нет. У нее накопился долг по алиментам более 400 тысяч рублей, а условия жизни и быт оставляют желать лучшего.

Ведущие Первого канала настоятельно порекомендовали Решетовой закодироваться, а эксперты программы "Мужское / Женское" предложили ей бесплатную юридическую помощь. Александр Гордон вскочил с красного дивана и несколько раз призвал Ольгу и Александра не мешать детям жить. А Юлия Барановская, очевидно, расстроилась, что героиня так и не смогла окончательно разорвать отношения с бывшим.