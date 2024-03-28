Заверните обе: молодая жена Цекало предъявила своих малышек в розовом

Вот так счастья привалило 63-летнему Цекало! Петросяну до него далеко, хотя поседевшему комику тоже досталась в супруги импозантная дама с большим потенциалом.

У знатных российских шоуменов есть как минимум один талант — вступать в неравные браки, уходя от прежних жен. Однако их личное счастье бурлит, несмотря на то, что рядом тихо мурлыкают особы совсем из другого теста. Семьи, в которых муж и жена относятся к разным поколениям, редкими уже не назвать. Так что Александр Цекало и Дарина Эрвин разберутся как-нибудь без наших советов.

Они поженились в 2019 году в Америке, где теперь и продолжают свою романтическую идиллию. Как признавалась возлюбленная артиста, дома со своим благоверным она разговаривает на английском, хотя вообще-то родилась в Казахстане.

Но наших-то россиян так просто не проведешь! Пока Александр Цекало активно "косит" под американца, на лице его все написано, а Дарину, которая от роду не Эрвин, а Сапарова, активно сравнивают с г-жой Милявской, гордостью российской сцены.

А роль исполнительницы хита "На Титанике" в этой истории умалять нельзя. Она же подменяла молодую Дарину, пока та не вступила в прелестный возраст, когда уже можно встречаться с богатым дядей, не испытывая стыда. А мы напомним, что Александр Цекало женился на девушке, которая моложе его на тридцать лет. И для него этот брак уже четвертый.

На днях Дарина Эрвин разместила в своем профиле особые фотографии. На них нет ее драгоценного супруга, но есть две половинки одного целого, которые почему-то всегда просятся наружу. Молодая жена Цекало предъявила своих малышек в розовом.

Господа, заверните обе! Да поскорее и понадежнее. Мало ли, потеряет девица своих крошек. Того гляди, и не вспомнит Александр Цекало, зачем женился.