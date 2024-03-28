Говорят, навсегда ничего не бывает, и это правда. Именно этот неизбежный феномен существования заставляет задуматься о вечных ценностях.

В начале века российская актриса Анастасия Заворотнюк донесла нам эту мудрую мысль с экрана ТВ. Ее персонаж Виктория Прутковская, потерявшая работу продавщицы свадебных платьев, внезапно обосновалась "прекрасной няней" в роскошном особняке, хотя не обладала профессиональными компетенциями.

Пережив предательство лживого жениха Антона, героиня Заворотнюк не осталась старой девой, а выиграла лучшую партию, став женой богатого и благородного Максима. Натурально погрузившись в это амплуа, актриса Анастасия Заворотнюк донесла до многочисленных фанатов мысль: даже если сейчас не все гладко — потом обязательно все наладится.





И хотя публика давно не видит и не слышит артистку, а сериал "Моя прекрасная няня" уступил в популярности современным киноновинкам, где-то в глубине души остается надежда, что няня Вика не ушла насовсем и, конечно же, что Анастасия Заворотнюк еще вернется к зрителю с улыбкой победителя, которую мы сразу узнаем.

Даже на зебре чередуются черные и белые полосы. Поэтому незачем унывать, нужно просто двигаться дальше, не сомневаясь, что впереди лучшее. Анастасия Заворотнюк на своем примере не раз показывала, как важно идти до конца. И даже сейчас, когда новостей о ней поступает все меньше, "прекрасная няня" остается человеком, который учит нас никогда не сдаваться.

Старшая наследница знаменитой кинозвезды Анна, кажется, сумела перенять от любимой мамы правильный настрой. Она обдумала с подписчиками погоду за окном и утешила тех, кому уже не терпится насладиться весенним теплом. Дочь Заворотнюк предчувствует скорый конец этой неопределенности, когда календарь манит перевернуть страницу, а снега на улице все еще предостаточно.

"Ждем тепла", — написали девушке на официальной страничке.

"Оно совсем скоро настанет)) В Москве на следующей неделе аж плюс 20", — ответила Анна.

Остается лишь верить, что вместе с сугробами растает и лед в сердцах людей, а солнечный свет озарит жизнь актрисы Анастасии Заворотнюк и ее родных. Ведь, как учила Лариса Долина, главней всего погода в доме, а все другое — суета.