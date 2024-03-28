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Четверг 28 марта

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Косметолог объяснила, почему Казьминой ни в коем случае нельзя было делать инъекции в нос

Косметолог объяснила, почему Казьминой ни в коем случае нельзя было делать инъекции в нос
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Алиса Казьмина столкнулась с ужасающими последствиями процедур, проведенных на ее лице. Появление автоиммунного заболевания и последующего некроза привело к тому, что она оказалась в критическом состоянии.

Потеря носа стала для модели настоящей катастрофой, и все до сих пор удивляются, как это могло случиться. Казьмина утверждала, что этот процесс происходил быстро, и во время развода она даже не заметила, как ее нос разрушался.

Долгое время Казьмина скрывалась от людей и стыдилась своего внешнего вида, хотя раньше могла похвастаться модельной внешностью. Она призналась, что решение обратиться к косметологу приняла в состоянии с уже провалившимся носом и высокой температурой. Каким образом косметолог решила делать процедуры при таких ужасных симптомах?

Главный врач косметологической клиники Татьяна Баллирано объяснила, что при любом воспалении или инфекции инъекции делать нельзя. Даже начинающий насморк заставляет врачей отложить процедуры, так как температура обычно указывает на наличие воспалительных процессов в организме. Баллирано подчеркнула, что делать инъекции в нос нельзя было ни при каких обстоятельствах. Она также отметила, что есть препараты, которые могут растворять хрящи и даже костную ткань. Кроме того, некорректное введение филлеров может привести к попаданию в крупный сосуд и ослеплению.

Косметолог обязана была предложить клиентке обратиться к хирургу и ждать, пока все негативные последствия для здоровья будут устранены. В противном случае действия специалиста могут быть классифицированы как некачественное оказание услуг.

Если Алиса сможет доказать, что процедуры, которые она проводила, нанесли ущерб ее здоровью, то косметолог будет нести ответственность за это. Результаты могут показать, что в данном случае было причинено умышленное причинение вреда здоровью, что может повлечь наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время Алиса полностью восстановила свой нос благодаря нескольким операциям пересадки кожи с разных частей лица. Эксперты подчеркивают, что работа была выполнена на высоком профессиональном уровне. Однако некоторые люди все же считают этот результат муляжем.

Вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько заявил, что если Казьмина обратится с иском, она имеет право требовать компенсацию за моральный и физический вред. Однако, если модель не подаст заявление, то косметолог не будет привлечен к ответственности.

28 марта 2024, 11:23
Алиса Казьмина. Фото: соцсети
Пятый канал✓ Надежный источник

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