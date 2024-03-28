Живущая в ОАЭ Виктория Боня грезит покупкой домов, вилл и самолетов

Виктория Боня сменила свой подход к жизни и тратам. Переехав за границу, звезда "ДОМа-2" выразила уверенность в том, что ее ждет мировая популярность и крупные гонорары.



Викторию Боню больше не интересуют брендовые вещи. Она мыслит масштабнее и сосредоточилась на покупках недвижимости, виллы и даже самолета.

Сейчас Виктория строит грандиозные планы и утверждает, что зарабатывает сама. У нее есть собственная линейка косметики и одежды, а также высокие гонорары от рекламодателей в социальных сетях. Несмотря на слухи о том, что ее содержат, Виктория утверждает, что сама зарабатывает на свою красивую жизнь.

В личной жизни ведущая также стремится к большим изменениям. Она встречалась с состоятельными мужчинами и надеется в этом году создать полноценную семью. Расставшись с бизнесменом Русланом Гасановым, она ищет партнера, который будет на ее уровне и не будет ограничивать ее свободу.

Виктория Боня решительно движется вперед, строя свою жизнь так, как ей хочется. Ее амбиции, целеустремленность и уверенность в себе помогают ей достигать новых высот и принимать смелые решения.

Ранее Боня рассказала, как 12 лет назад рожала свою единственную дочь Анджелину. Это произошло быстро и безболезненно, заявила знаменитость. Кроме того, по словам звезды, она наотрез отказалась от эпидуральной анестезии и полностью справилась сама, чему очень рада.

