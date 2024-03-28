"Снова": облаченная в черное с макушки до пят Стриженова уехала прочь

На перроне попала на камеру российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. Ее взгляд на фото – вместо тысячи слов.

Легкие на подъем и лучезарные люди в трудные моменты выглядят иначе. Словно какая-то особая сила забирает у них этот особый дар — казаться улыбчивыми и простыми. В России Екатерина Стриженова, пожалуй, одна из самых жизнерадостных публичных персон, однако в последнее время чувство скорби будто тянется за ней шлейфом.

В Петербурге отгремели мероприятия с участием звезды. Двое суток, 26 и 27 марта знаменитость выходила на сцену, пытаясь как можно точнее передать глубину спектакля "Женщины Есенина". И было это отнюдь не легко после событий пятницы, оплакивать которые не хватает слез.

Однако Екатерина Стриженова справилась с задачей, а затем облаченное в черное с макушки до пят уехала прочь. На перроне в Северной столице ее сняли вместе с проводником возле вагона поезда.

"И снова в путь!" — написала артистка, выложив снимок в свой канал в соцсети.





На железнодорожной платформе Стриженову словно подменили. И дело даже не в темном наряде, а в суровом и даже каком-то горьком взгляде, который она бросила в объектив камеры. Впрочем, добрые люди сумели поднять звезде настроение. Актеры МХТ им. Горького Андрей Вешкурцев и Ирина Слоневская составили компанию Екатерине Стриженовой в поезде и помогли вернуть бодрый настрой перед возращением в родной театр.

Снимок с коллегами артистка тоже добавила в блог по дороге в Москву. Простившись с петербургской публикой, Екатерина Стриженова приветствует столичную, готовясь к спектаклю "Над НЕ".