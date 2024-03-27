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Среда 27 марта

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Высоцкой вручили цветы после тайного пополнения в семье

Высоцкой вручили цветы после тайного пополнения в семье
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Несмотря на многочисленные перипетии и превратности судьбы, очаровательная Юлия Высоцкая остается верна себе и своей миссии. В праздничный день ее поздравляют близкие и поклонники, причем среди них особо отметилась даже жена Евгения Петросяна.

Даже легкий шепот и мимолетный взгляд имеют для нее огромное значение, ведь ее стихия — театр, где она производит песнь своей души. Как заслуженная артистка России и муза гениального режиссера Андрея Кончаловского, она является символом неустанного поиска радостей в самых простых вещах. По натуре Юлия Высоцкая — творец, поэтому и в театре, и на кухне, и в делах семейных она создает уникальное методом проб и ошибок.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает, но иногда жизнь преподносит такие сюрпризы, которые артистам лучше спокойно принять, чтобы двигаться дальше. В минувший вторник 26 марта знаменитой актрисе Юлии Высоцкой мириться с заменой спектакля "Три сестры", к которому она и ее команда готовились с огромной самоотдачей.

Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial

Тем не менее звезда верит, что зритель еще обязательно увидит эту постановку, и что впереди ждет много хорошего. Оптимистичный прогноз заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая представила в соцсети на официальной странице. Что важно, она сделала это в свой праздник — Всемирный день театра.

"Наш зритель. Мы рядом друг с другом. Наш театр. Спасибо!" — написала Юлия Высоцкая. Также она показала, как ее поздравили в знаменательную дату 27 марта. Это счастье для артиста — получать признание зрителя и чувствовать его благодарность.

Разумеется, театральный форс-мажор 26 числа расстроил не только ее, но и тех, кто не попал на желанную постановку. В частности, планы нарушились у Татьяны Брухуновой — жены Евгения Петросяна.

Супруга комика недавно стала мамой второй раз, а когда рассекретила ребенка, не обошлось без колких сплетен и каверзных реакций публики. Тогда, чтобы получить приятные ощущения, пассия Петросяна собралась "окультуриваться" в театр, но в итоге провела вечер дома. Тем не менее жена Петросяна не осталась в долгу перед той, которая лечит души людей искусством. Татьяна Брухунова оставила для Юлии Высоцкой красивый букет.

Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial

Таким образом заслуженной артистке России вручили цветы после тайного пополнения в семье Петросяна. Великолепный подарок Юлия Высоцкая сняла на камеру и разместила на страничке, поблагодарив преданную поклонницу Татьяну Брухунову, чьи семейные хлопоты обсуждает вся страна.

27 марта 2024, 22:01
Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Высоцкая стала копией Кончаловского

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский.
Актриса регулярно принимает участие в различных фотосессиях.
Юлия путешествует не только самолетами, но и поездами.
Высоцкая любит вкусно поесть.
Супруги демонстрируют завидную идиллию.
Высоцкая делится с поклонниками фотографиями из Европы.
Актриса обладает стройной подтянутой фигурой.
Артистка без стеснения демонстрирует длинные ноги.
Вместе с Юлией и Андреем путешествует их сын Петр.

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