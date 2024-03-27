Звезда оперативно получает информацию из проверенных источников. Она спешит поделиться новостями, поскольку чувствует культурное единение с народом и старается действовать в интересах соотечественников.

Легендарная "мисс Вселенная" Оксана Федорова давно переросла миловидную кокетку с феноменальной харизмой, которой являлась двадцать лет назад. Сейчас эта женщина гораздо больше, чем модель, бывшая возлюбленная Николая Баскова, ведущая и звезда экрана. В 2024 году Оксана Федорова счастливая мама, талантливая артистка, танцовщица и гордость оперной сцены.

При наличии перспективных связей, статуса и финансовой стабильности перед ней были открыты все дороги. Свой выбор Оксана Федорова остановила на искусстве, вопросы которого старается поднимать на различных мероприятиях со статусными персонами, а также в аккаунтах социальных сетей, где за ней следят тысячи россиян.

На прошлой неделе "мисс Вселенная" поделилась фотографиями, сделанными на Алтае, и написала о своей любви к путешествиям. А в эту среду Оксана Федорова сообщила об открытии грандиозной выставки в российской столице, которая посвящена традиционным культурным ценностям Китая.

"В самом центре Москвы — в Российском национальном музее музыки открылась выставка "Шелк и бамбук", — отметила знаменитость.

Она добавила, что экспозиция там не только наглядная, но и звуковая. Ведущая Оксана Федорова предупредила народ о посещении локации: побывать на презентации шедевров Востока можно будет и весной, и летом, и даже осенью. Посетителям выставка доступна до 3 ноября этого года.