Роберт Паттинсон впервые стал отцом Тесты Бывшая жена Аршавина перенесла операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы Один краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему заменуОдин краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену "С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе бабушки"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе бабушки Ургант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналистаУргант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналиста

Лента новостей

Среда 27 марта

19:00"В самом центре Москвы": ведущая Оксана Федорова предупредила народ о посещении локации 16:46Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка 13:33Пригожин рассказал, как певица Валерия планировала завершить карьеру и уйти от продюсера 12:33Опасающаяся признаков старения Бледанс готова к новым пластическим операциям 10:27Нарколог Каторгин рассказал о шансах Ефремова избавиться от алкогольной зависимости 09:2358-летний Валерий Меладзе впервые стал дедушкой 08:38Кушанашвили призвал Кологривого упасть на колени и извиняться перед людьми за свой проступок 06:36Звезды шоу-бизнеса, которые стесняются своих прошлых образов 03:56Дэвид Бекхэм подарил сломавшей ногу жене самокат-ходунки с корзиной для вина 00:16Квентину Тарантино – 61 год: почему мы любим и пересматриваем фильмы культового режиссера 00:03"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни 21:39Бедная: неузнаваемая дочь Кончаловского и Толкалиной выбралась на улицу, прикрывая глаза 19:02Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера 16:48Пригожин призвал публично сжечь террористов из "Крокуса" и установить диктатуру 16:38Младший сын Яны Рудковской просит другую мать: "Я тебя люблю! Приезжай!" 14:3237-летний Роберт Паттинсон впервые стал отцом 12:4185-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье 11:43Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала о текущих проблемах актрисы с финской недвижимостью 09:55Принц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт Миддлтон 08:52Стало известно о песне, которую Алла Пугачева не выпускает уже 27 лет 08:01"Не хочу, не люблю и не скучаю": многодетная жена Тарасова перечеркнула прошлое 06:38Кире Найтли исполнилось 39 лет: как актрисе удалось занять особое место в киноиндустрии 03:15Гвинет Пэлтроу рассказала, какие слабости позволяет себе в выходные 02:43"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной 01:06Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом 00:23Что не так с ботоксом для волос? 22:57Ставший россиянином боксер Кевин Джонсон откроет ресторан в Москве 20:31"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании 17:17"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции 14:21Сергей Жуков высказался о кумовстве на шоу "Новая фабрика звезд" 13:30Бизнесмен Ковалев рассказал, кто может заменить оскандалившегося Кологривого в роли Жириновского 11:52Билану на шоу "Новая битва экстрасенсов" назвали дату рождения его ребенка 10:35Сотрудничавший с Пугачевой музыкант Левшин высказался о возвращении Примадонны в Россию 08:49Принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей 06:04Выглядит как девочка: актриса Сара Джессика Паркер отмечает 59-летие 02:235 детективов для любителей запутанных и мистических историй 00:02Бистро de Torino: Италия и Франция встретились в центре Москвы 21:06Сердце льва и душа ангела: свет Жанны д'Арк сквозь призму истории 18:09Бьянка Цензори и Ким Кардашьян: правда ли новая пассия Канье Уэста копирует экс-жену 14:39Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы 10:03Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс 08:33Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами 06:03Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку 00:10Деньги меняют все: вот почему быть богатым – плохо, а бедным – хорошо 22:03"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием 20:02"Берите! Мужик дает!": скромница Барановская поделилась секретом успеха 18:11Брэд Питт, Леди Гага и другие: настоящие имена этих звезд оказались для всех сюрпризом 15:09Самые громкие истории из жизни Бритни Спирс, которые повлияли на ее карьеру 12:33Взлеты и падения Джонни Деппа: как актеру удалось вернуться в кино после череды провалов 10:17Звезды Голливуда, которые похудели или поправились ради роли в фильме
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"В самом центре Москвы": ведущая Оксана Федорова предупредила народ о посещении локации

"В самом центре Москвы": ведущая Оксана Федорова предупредила народ о посещении локации
277

Звезда оперативно получает информацию из проверенных источников. Она спешит поделиться новостями, поскольку чувствует культурное единение с народом и старается действовать в интересах соотечественников.

Легендарная "мисс Вселенная" Оксана Федорова давно переросла миловидную кокетку с феноменальной харизмой, которой являлась двадцать лет назад. Сейчас эта женщина гораздо больше, чем модель, бывшая возлюбленная Николая Баскова, ведущая и звезда экрана. В 2024 году Оксана Федорова счастливая мама, талантливая артистка, танцовщица и гордость оперной сцены.

Фото: соцсети / @fedorovaoksana

При наличии перспективных связей, статуса и финансовой стабильности перед ней были открыты все дороги. Свой выбор Оксана Федорова остановила на искусстве, вопросы которого старается поднимать на различных мероприятиях со статусными персонами, а также в аккаунтах социальных сетей, где за ней следят тысячи россиян.

На прошлой неделе "мисс Вселенная" поделилась фотографиями, сделанными на Алтае, и написала о своей любви к путешествиям. А в эту среду Оксана Федорова сообщила об открытии грандиозной выставки в российской столице, которая посвящена традиционным культурным ценностям Китая.

Фото: соцсети / @fedorovaoksana

"В самом центре Москвы — в Российском национальном музее музыки открылась выставка "Шелк и бамбук", — отметила знаменитость.

Она добавила, что экспозиция там не только наглядная, но и звуковая. Ведущая Оксана Федорова предупредила народ о посещении локации: побывать на презентации шедевров Востока можно будет и весной, и летом, и даже осенью. Посетителям выставка доступна до 3 ноября этого года.

27 марта 2024, 19:00
Фото: соцсети / @fedorovaoksana
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялась красавица Оксана Федорова

Оксана Федорова родилась в Пскове.
В своем родном городе красавица закончила милицейско-правовой лицей.
По образованию Федорова юрист.
Прославилась она в 1999 году, когда получила звание "Мисс Санкт-Петербург".
Уже в 2001 году Федорова стала обладательницей титула "Мисс Россия".
Всего спустя год российскую красавицу признали "Мисс Вселенной".
Федорова лишилась высокого титула из-за невыполнения связанных с ним обязанностей.
Позже Федорова работала телеведущей.
Она вела передачу "Спокойной ночи, малыши!".
Оксана Федорова - майор милиции.
В 2008 году Фкдорова выпустила свою первую книгу "Формула стиля".
С 2007 года Федорова живет в Москве вместе с матерью.

По теме

Оксана Федорова раскрыла секрет красоты и молодости

Пластический хирург рассказал об операциях Оксаны Федоровой

Сюжеты Искусство

Оксана Федорова

Оксана Федорова победительница конкурсов красоты, телеведущая, юрист, фотомодель, писательница, актриса, певица, общественный деятель

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка
В прошлом году Никита Пресняков и его жена переехали в Америку. Пока сын Кристины Орбакайте хвастался успехами в карьере, его супруга Алена Краснова охотно брала от жизни все. История любви звездной пары начиналась красиво.

Пригожин рассказал, как певица Валерия планировала завершить карьеру и уйти от продюсера

Пригожин рассказал, как певица Валерия планировала завершить карьеру и уйти от продюсера
Иосиф Пригожин и Валерия – пара в российском шоу-бизнесе, которая всегда славилась стабильностью и взаимопониманием. Продюсер и певица поддерживают друг друга не только в рабочих моментах, но и в повседневных заботах.

Опасающаяся признаков старения Бледанс готова к новым пластическим операциям

Опасающаяся признаков старения Бледанс готова к новым пластическим операциям
Эвелина Бледанс, известная актриса и телеведущая, призналась, что не хочет стареть. Ведущая готова на пластическую операцию, чтобы сохранить молодость. Подходящий свет и правильный ракурс играют большую роль в ее восприятии собственной внешности Бледанс.

Нарколог Каторгин рассказал о шансах Ефремова избавиться от алкогольной зависимости

Нарколог Каторгин рассказал о шансах Ефремова избавиться от алкогольной зависимости
Четыре года назад севший пьяным за руль Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП. После приговора артист решил не пить. Вопрос, смог ли артист побороть недуг, остается открытым.

58-летний Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

58-летний Валерий Меладзе впервые стал дедушкой
Стало известно о радостном событии в жизни Валерия Меладзе. Певец впервые стал дедушкой. Публикация дочери певца Валерия Меладзе из родильного дома вызвала широкий интерес у поклонников артиста.

Выбор читателей

25/03ПндСтавший россиянином боксер Кевин Джонсон откроет ресторан в Москве 25/03Пнд"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании 26/03Втр85-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье 26/03ВтрПринц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт Миддлтон 27/03СрдСрочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка 26/03ВтрНикто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом