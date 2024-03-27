58-летний Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

Стало известно о радостном событии в жизни Валерия Меладзе. Певец впервые стал дедушкой.

Публикация дочери певца Валерия Меладзе из родильного дома вызвала широкий интерес у поклонников артиста. На снимке семья вчетвером предстает в специальной одежде.

Однако на фотографии не было видно лиц, также поклонники не увидели и подробностей радостного события. Стоит отметить, что наследница Валерия Меладзе, Софико, объявила о помолвке с Саввой Байбаковым в начале 2022 года.

Вскоре после этого они поженились. Отношения молодоженов быстро продвинулись на новый уровень, когда стало известно о беременности Софико. Фотографии с округлившимся животом она опубликовала в своем блоге.

Февральские снимки девушки свидетельствовали о том, что она была уже на последнем месяце беременности. Поэтому появление фотографии от Арины, вероятно, связано с ожиданием скорого появления на свет ее ребенка.

У Валерия Меладзе есть трое детей от первой супруги Ирины: сын Гога, который уже начинает свои первые шаги на сцене, и дочери Инга, София и Арина. От второй супруги артиста, певицы Альбины Джанабаевой, у Валерия трое детей: сыновья Константин, Лука и дочь Агата.

Старшая дочь Валерия Меладзе, Инга, вышла замуж в Грузии за фотографа Никиту Бережного. На свадьбе певец исполнил свой хит "Самбо белого мотылька".





