Пригожин призвал публично сжечь террористов из "Крокуса" и установить диктатуру

Иосиф Пригожин, как и вся страна, близко к сердце принял трагедию, которая 22 марта случилась в концертном зале "Крокус Сити Холл". С преступниками продюсер призвал не церемониться.

"Я вижу, как этот подонок говорит, что за 500 тысяч рублей шел убивать людей, – поражен Пригожин. – Да как тебя мама таким родила?!"

Он призывает с террористами не церемониться. "Сжигать публично. Око за око. Никаких переговоров, – призывает муж Валерии. – Нужна диктатура! Всех несознательных людей надо чипировать, чипировать и всех приезжих, пронумеровать каждого, знать их семьи и родственников".

По словам Пригожина, "по России бродит огромное количество подонков". Поэтому он призывает "разумным людям дать оружие в руки, чтобы они защищали свои дома".

При этом он не знает, как после случившегося в "Крокусе" будет продолжать работать индустрия развлечений в стране. Это все – большая боль. "Мы же не можем поставить в каждый театр и каждый концертный зал вооруженных автоматчиков и спецназ, – полагает он. – Да и люди не будут ходить в таком случае".

Сегодня он не может с уверенностью сказать, состоится ли в свете последних событий концерт-трибьют Валерии в Live Арене 17 апреля. Но обещает там самые серьезные меры безопасности и охраны.