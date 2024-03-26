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Вторник 26 марта

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Пригожин призвал публично сжечь террористов из "Крокуса" и установить диктатуру

Пригожин призвал публично сжечь террористов из "Крокуса" и установить диктатуру
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Иосиф Пригожин, как и вся страна, близко к сердце принял трагедию, которая 22 марта случилась в концертном зале "Крокус Сити Холл". С преступниками продюсер призвал не церемониться.

"Я вижу, как этот подонок говорит, что за 500 тысяч рублей шел убивать людей, – поражен Пригожин. – Да как тебя мама таким родила?!"

Он призывает с террористами не церемониться. "Сжигать публично. Око за око. Никаких переговоров, – призывает муж Валерии. – Нужна диктатура! Всех несознательных людей надо чипировать, чипировать и всех приезжих, пронумеровать каждого, знать их семьи и родственников".

По словам Пригожина, "по России бродит огромное количество подонков". Поэтому он призывает "разумным людям дать оружие в руки, чтобы они защищали свои дома".

При этом он не знает, как после случившегося в "Крокусе" будет продолжать работать индустрия развлечений в стране. Это все – большая боль. "Мы же не можем поставить в каждый театр и каждый концертный зал вооруженных автоматчиков и спецназ, – полагает он. – Да и люди не будут ходить в таком случае".

Сегодня он не может с уверенностью сказать, состоится ли в свете последних событий концерт-трибьют Валерии в Live Арене 17 апреля. Но обещает там самые серьезные меры безопасности и охраны.

26 марта 2024, 16:48
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Валерия приучает сына к светской жизни

Валерия и Иосиф Пригожин активно приучают к светской жизни своего старшего сына Артемия Шульгина.
Судя по лицу отпрыска певицы, проводить досуг на звездных премьерах ему не очень по вкусу.
Актриса Настасья Самбурская, похоже, радуется своим выходам в свет еще меньше, чем сын Валерии.
Виктор Дробыш, недавно отметивший 50-летний юбилей, пришел в кино с женой.
Главный редактор журнала Glamour Маша Федорова сочетает теплую верхнюю одежду с босоножками.
Возможно, после общения со стилистом Владом Лисовцом она изменит свои привычки.
Хотя светских сплетников тоже немало позабавили брюки Лисовца.
С началом холодов светская львица Екатерина Одинцова предпочла утеплиться.
Виджей Марика выбрала черный строгий наряд.

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