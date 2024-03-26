Стало известно о песне, которую Алла Пугачева не выпускает уже 27 лет

В этом марте певцу и композитору Андрею Мисину исполнилось 70 лет.



Многие сравнивают его стиль с Полом Маккартни, именно в 80-е годы он заявил о себе. Однако, несмотря на свой талант и профессионализм, он остается одним из самых недооцененных мастеров в глазах публики.

В интервью Андрей Мисин рассказал о своем сотрудничестве с Аллой Пугачевой, отметив, что их первая песня "Московское время" увидела свет в 1997 году ко дню города. Пугачева часто приглашала его выступать на своих концертах, где композитор представлял необычную, некоммерческую музыку. Он также поделился примечательными моментами из работы с певицей, отметив ее способность к экспериментам и переменам стилей.

Отвечая на вопрос о музыкальных предпочтениях и новых проектах, Мисин упомянул о песне, которую написал для Пугачевой еще в 1997 году, но она до сих пор не была записана. Он рассказал, что певица убеждена в правильности времени для ее выпуска и уверена в своих решениях.

Таким образом, Андрей Мисин, несмотря на свои талант и долгую карьеру, остается скромным и ценит свои творческие связи, в том числе с Аллой Пугачевой, и продолжает работать над новыми музыкальными проектами. Его вклад в отечественную музыкальную культуру остается значимым и заслуживает признания.