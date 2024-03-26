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Вторник 26 марта

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Гвинет Пэлтроу рассказала, какие слабости позволяет себе в выходные

Гвинет Пэлтроу рассказала, какие слабости позволяет себе в выходные
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Гвинет Пэлтроу отметила свое 39-летие, рассказав о своих слабостях и предпочтениях в выходные дни. В интервью известная актриса и велнес-гуру рассказала, что не беспокоится о пользе пищи и осознанном образе жизни во время уикендов.

Популярная звезда, основавшая бренд здорового образа жизни Goop, призналась, что иногда проводит дни, наслаждаясь просмотром телевизора и угощая себя едой на вынос. Несмотря на коммерческий успех компании, проект не раз подвергался критике, и Гвинет признала, что ей все меньше важно, что о ней говорят другие люди.

Создавая компанию, Гвинет преследовала благие намерения пропагандировать новый образ жизни, но столкнулась с критикой и недопониманием. Она строила свой образ на здоровом питании, балансе и гармонии, но также не отказывается от дней безделья и вредной еды.

Гвинет призналась, что ценит время, проведенное в праздности, и наслаждается просмотром телешоу, в частности, популярного сериала "Слепая любовь". Она отметила, что это ее способ отдохнуть и расслабиться, не думая о заботах и обязанностях.

Таким образом, Гвинет Пэлтроу, несмотря на свою приверженность здоровому образу жизни, также находит время для отдыха и наслаждения моментами праздности и релаксации. Ее откровенность и честность в признании своих слабостей делают ее ближе и понятнее для многих ее поклонников.

26 марта 2024, 03:15
Гвинет Пэлтроу. Фото: Billy Bennight/AdMedia
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