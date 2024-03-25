Ставший россиянином боксер Кевин Джонсон откроет ресторан в Москве

Умерла заслуженная артистка РСФСР Тесты Получивший диагноз врача Губин рассказал о здоровье Игры Сонник

Топ новостей недели

Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестройВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублейЗаработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словомДо слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбищеНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище

Лента новостей

Понедельник 25 марта

01:06Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом 00:23Что не так с ботоксом для волос? 22:57Ставший россиянином боксер Кевин Джонсон откроет ресторан в Москве 20:31"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании 17:17"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции 14:21Сергей Жуков высказался о кумовстве на шоу "Новая фабрика звезд" 13:30Бизнесмен Ковалев рассказал, кто может заменить оскандалившегося Кологривого в роли Жириновского 11:52Билану на шоу "Новая битва экстрасенсов" назвали дату рождения его ребенка 10:35Сотрудничавший с Пугачевой музыкант Левшин высказался о возвращении Примадонны в Россию 08:49Принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей 06:04Выглядит как девочка: актриса Сара Джессика Паркер отмечает 59-летие 02:235 детективов для любителей запутанных и мистических историй 00:02Бистро de Torino: Италия и Франция встретились в центре Москвы 21:06Сердце льва и душа ангела: свет Жанны д'Арк сквозь призму истории 18:09Бьянка Цензори и Ким Кардашьян: правда ли новая пассия Канье Уэста копирует экс-жену 14:39Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы 10:03Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс 08:33Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами 06:03Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку 00:10Деньги меняют все: вот почему быть богатым – плохо, а бедным – хорошо 22:03"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием 20:02"Берите! Мужик дает!": скромница Барановская поделилась секретом успеха 18:11Брэд Питт, Леди Гага и другие: настоящие имена этих звезд оказались для всех сюрпризом 15:09Самые громкие истории из жизни Бритни Спирс, которые повлияли на ее карьеру 12:33Взлеты и падения Джонни Деппа: как актеру удалось вернуться в кино после череды провалов 10:17Звезды Голливуда, которые похудели или поправились ради роли в фильме 06:41Поргина рассказала о планах отметить 80-летие Караченцова 03:21Королевский эксперт заявил, что вместо Кейт Миддлтон на улицу выходит актриса 00:05Женская самореализация: почему это так важно? 23:40"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы 21:14А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам 19:23Один краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену 17:49"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе 14:00Андрей Губин подробно рассказал о кардинальных улучшениях здоровья 12:5346-летняя Анфиса Чехова хочет родить ребенка без услуг суррогатной мамы 11:58Александру Цекало – 63 года: вспоминаем карьерный путь шоумена от капустников до сделки с Netflix 11:14Школьная учительница Кологривого рассказала, каким был артист до скандальной славы 10:31Татьяна Васильева раскритиковала Ксению Собчак за хамство и высокомерие 08:57Пережившая кому МакSим призналась, что забыла суть своих песен 06:14Вот кого упустил Гуф! Бывшая жена рэпера Айза раскрыла правду о себе 02:13Эд Ширан обожает кетчуп, а мы готовим его сами: пошаговый рецепт 20:26Кейт Миддлтон после операции выполняет свои королевские обязанностей в удаленном формате 19:26Кудрявцева оправдала дебош Кологривого гормонами и популярностью 18:4159-летний Киану Ривз избавился от волос ради новой роли и стал неузнаваемым 17:46Все лицо в трещинах: актриса Дарья Мороз наворотила дел 17:09Новый выпуск ЧЧД станет особенным: блогеры посоветуют самые актуальные книжные новинки весны 16:33В Москве задержали тестя Прилучного по подозрению в организации нелегального казино 15:44Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Лобанова 14:5555-летняя жена Газманова в шортиках показала обвисшие дары природы 13:00Тарханова беременна пятым, Жужа – четвертым, Топурия – третьим: стартует звездный беби-бум
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Ставший россиянином боксер Кевин Джонсон откроет ресторан в Москве

Ставший россиянином боксер Кевин Джонсон откроет ресторан в Москве
257

21 марта в Москве завершилась выставка-форум VerSous-2024, которая помогла предпринимателям подыскать готовую концепцию прибыльного бизнеса, а опытным игрокам представить проекты в области франчайзинга, вендинговых технологий и гастрономии. Достижениями и инновационными бизнес-предложениями поделились топовые компании и бренды из России и Китая. Специальным гостем VerSous-2024 стал легендарный американский боксер-тяжеловес и общественный деятель Кевин Джонсон, недавно получивший российское гражданство.

Новоиспеченный гражданин проявил особый интерес к российским ресторанным проектам и франшизам и объявил о своих планах открыть собственный ресторан в России. Ресторан будет предлагать блюда из различных стран мира, объединенные любовью к кулинарии и уважением к культурным традициям. Основатель проекта VerSous, генеральный директор компании EMTG Екатерина Сойак провела для Кевина специальную экскурсию и помогла подобрать предложения для успешного старт-апа.

Фото: пресс-служба

"Кевин поделился своей давней мечтой – открыть ресторан, где можно насладиться вкусной и полезной пищей, – рассказала Екатерина. – Он признал, что в Америке ему было трудно найти качественное и вкусное питание. Участие в выставке помогло Кевину определиться с правильным направлением для своего будущего ресторана. Его вдохновили франчайзинговый опыт российских экспонентов и высокий профессионализм представителей отечественного фудбизнеса. Уверена, что его новый вкусный проект ждет большой успех!"

Кевин заверил, что его ресторанный проект станет настоящим путеводителем по разнообразию домашней кухни разных стран: "Я жил в самых разных уголках мира и собрал самые вкусные и аутентичные рецепты. Это будет быстрая, но вкусная и натуральная концепция общепита. Не зря говорят, что все гениальное просто. Я давно оценил качество продуктов в России, могу заверить, и рестораны в России это подтверждают, что в Америке питаются настоящим мусором. В США приходится переживать даже о самой простой еде".

Фото: пресс-служба

Свою идею знаменитый россиянин обсудил и с другими специальными гостями выставки – дипломатами и министрами торговли и экономики посольств Индии, Эквадора и Нигерии. Высокие международные гости поддержали идею и выразили надежду, что ресторанный концепт межконтинентальной кухни Кевина Джонсона станет не только местом для гурманов, но и площадкой для встреч, обмена опытом и укрепления культурных связей между разными странами.

25 марта 2024, 22:57
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Боксер Рой Джонс теперь россиянин

Спортсмен заявил, что 46 лет для него - это не конец карьеры и активной деятельности. Он намерен завоевать титул в первом тяжелом весе и собрать все пояса в своем послужном списке – от среднего веса до супертяжелого, а также заработать "пару-тройку" миллиардов долларов
Рой Джонс продолжает поддерживать себя в хорошей форме, для чего не избегает новых боев на ринге. Кроме того, он стал тренером для трех российских боксеров - Хабиба Аллахвердиева, Дмитрия и Федора Чудиновых
Спортсмен заметил ,что в России очень сильно любят бокс. Именно поэтому он без проблем мог представить себя гражданином России еще до того, как получил официальные документы

По теме

Куда сходить в Москве: афиша c 9 по 19 марта

Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом

Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом
Что греха таить – однажды это должно было случиться! Лиана Шульгина ничуть не пожалела о резких переменах и нашла им вполне сносное оправдание. Российский шоу-бизнес замер, окутанный безысходностью.

Что не так с ботоксом для волос?

Что не так с ботоксом для волос?
Каждая женщина мечтает о красивых волосах – здоровых, густых, блестящих, но не всем от природы дана такая роскошь. Салоны предлагают много разнообразных уходовых методик, призванных сделать локоны красивыми и ухоженными, и ботокс – одна из наиболее популярных. О принципе действия данной процедуры и ее последствиях рассказала Виктория Толстоносова – трихолог, нутрициолог. Ботокс: какой эффект он даетВ течение жизни качество волос может меняться по разным причинам.

"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании

"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании
Двое детей на руках, а что дальше? Бескомпромиссная Татьяна Брухунова не выдержала давления и обрубила все на корню. О нынешней спутнице знаменитого комедианта Евгения Петросяна принято говорить либо хорошо, либо никак.

"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции

"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции
Разбившая чужую семью Алиса Казьмина (ныне Аршавина, – Прим. ред.) расплатилась за дурной проступок сполна. В погоне за счастьем она не уловила смысл простой русской поговорки: "Не тычь носа в чужое просо". Она покусилась на чужое счастье, а карма ей щелкнула по носу.

Сергей Жуков высказался о кумовстве на шоу "Новая фабрика звезд"

Сергей Жуков высказался о кумовстве на шоу "Новая фабрика звезд"
Новый сезон музыкального шоу "Новая фабрика звезд" представляет собой ремейк полюбившейся программы. Он вызвал широкое обсуждение из-за участия детей знаменитостей среди конкурсантов. Среди особо заметных участников отметились Лео Канделаки, Александр Круг, Александр Филин и Нонна Еганян.

Выбор читателей

25/03ПндПринц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей 25/03ПндСотрудничавший с Пугачевой музыкант Левшин высказался о возвращении Примадонны в Россию 24/03ВскКлавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку 25/03Пнд"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции 25/03ПндБилану на шоу "Новая битва экстрасенсов" назвали дату рождения его ребенка 24/03ВскСила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс