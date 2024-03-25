Ставший россиянином боксер Кевин Джонсон откроет ресторан в Москве

21 марта в Москве завершилась выставка-форум VerSous-2024, которая помогла предпринимателям подыскать готовую концепцию прибыльного бизнеса, а опытным игрокам представить проекты в области франчайзинга, вендинговых технологий и гастрономии. Достижениями и инновационными бизнес-предложениями поделились топовые компании и бренды из России и Китая. Специальным гостем VerSous-2024 стал легендарный американский боксер-тяжеловес и общественный деятель Кевин Джонсон, недавно получивший российское гражданство.

Новоиспеченный гражданин проявил особый интерес к российским ресторанным проектам и франшизам и объявил о своих планах открыть собственный ресторан в России. Ресторан будет предлагать блюда из различных стран мира, объединенные любовью к кулинарии и уважением к культурным традициям. Основатель проекта VerSous, генеральный директор компании EMTG Екатерина Сойак провела для Кевина специальную экскурсию и помогла подобрать предложения для успешного старт-апа.

"Кевин поделился своей давней мечтой – открыть ресторан, где можно насладиться вкусной и полезной пищей, – рассказала Екатерина. – Он признал, что в Америке ему было трудно найти качественное и вкусное питание. Участие в выставке помогло Кевину определиться с правильным направлением для своего будущего ресторана. Его вдохновили франчайзинговый опыт российских экспонентов и высокий профессионализм представителей отечественного фудбизнеса. Уверена, что его новый вкусный проект ждет большой успех!"

Кевин заверил, что его ресторанный проект станет настоящим путеводителем по разнообразию домашней кухни разных стран: "Я жил в самых разных уголках мира и собрал самые вкусные и аутентичные рецепты. Это будет быстрая, но вкусная и натуральная концепция общепита. Не зря говорят, что все гениальное просто. Я давно оценил качество продуктов в России, могу заверить, и рестораны в России это подтверждают, что в Америке питаются настоящим мусором. В США приходится переживать даже о самой простой еде".

Свою идею знаменитый россиянин обсудил и с другими специальными гостями выставки – дипломатами и министрами торговли и экономики посольств Индии, Эквадора и Нигерии. Высокие международные гости поддержали идею и выразили надежду, что ресторанный концепт межконтинентальной кухни Кевина Джонсона станет не только местом для гурманов, но и площадкой для встреч, обмена опытом и укрепления культурных связей между разными странами.