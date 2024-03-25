5 детективов для любителей запутанных и мистических историй

Страшные сказки для взрослых, мистические триллеры, необъяснимые убийства и истории мести, – почему бы не пощекотать себе нервы уютным февральским вечером, сидя в кресле с чашкой чая?



"Дни.ру" выбрали пять мрачных повестей и романов о загадочных преступлениях и темных силах, доступных по Литрес Подписке.

"Тринадцатая запись", Лена Обухова

Классные детективы от независимых digital-авторов можно найти на платформе Литрес Самиздат. "Тринадцатая запись" — захватывающий роман с элементами мистического триллера и городских легенд. Все как мы любим: таинственный отель на берегу озера, уединенное место, где царит умиротворение и тишина. Однако хозяйка гостиницы не чувствует себя в безопасности — по ночам она слышит странные звуки, будто по длинным коридорам кто-то бродит. Пару раз в темноте она даже замечала женский силуэт, но откуда взяться приведению в совершенно новом отеле? Никто не верит подозрениям женщины, пока на берегу озера вдруг не находят труп ее помощницы. Подозрение падает на хозяйку отеля, и ей приходится начать собственное расследование. В романе будет и детективная линия, и любовная история, и множество сюжетных поворотов, когда вам покажется, что вы вместе с главными героями напали на след преступника… Но все не так просто!

"Признания", Канаэ Минато

Японский бестселлер от известной писательницы Канаэ Минато, работающей в жанре иямису. Это трендовое направление в японской детективной прозе, в котором автор исследует самые темные стороны человеческой натуры, иррациональные поступки и необъяснимую склонность к насилию. Школьная учительница Юко Моригути переживает страшную трагедию — погибла ее маленькая дочь. Смерть ребенка признали несчастным случаем, но Юко точно знает, что малышку убили двое учеников ее класса. Однажды женщина собирает всех старшеклассников в аудитории, чтобы преподать им жестокий урок. Она намерена мстить, не взирая на моральные принципы. Разговор со школьниками будет длинным и тяжелым — у каждого из них найдется признание, которое должно было остаться в секрете. Этот роман, доступный по Литрес Подписке, — не стандартный детектив, а напряженная психологическая драма. Повороты сюжета напоминают американские горки — кажется, будто финал никогда не наступит. Интересно, что повествование идет от лица всех героев, — мы видим, как по-разному они воспринимают сложившуюся ситуацию.

"Кармилла", Джозеф Шеридан Ле Фаню

Прослушивание аудиокниги "Кармилла" погрузит вас в мрачную готическую атмосферу старинного замка, расположенного в бескрайних Австро-Венгерских лесах. Повествование ведется от лица девушки Лоры, которая обратилась за помощью к психиатру Хесселиусу. Сюжет представлен как случай из практики доктора, рассказанный его пациенткой. Лора живет с отцом в уединенном особняке, и наблюдает, как постепенно меняется быт городка с появлением в нем загадочной красавицы Кармиллы. Жители начинают умирать один за другим при странных обстоятельствах. Сама Лора плохо себя чувствует и мучается кошмарами, иногда девушке кажется, что она сходит с ума и скоро умрет. Но при чем тут Кармилла? Что скрывает незнакомка? Она вообще человек? Эта нуарная повесть написана ирландским классиком Джозефом Шериданом Ле Фаню, который считается одним из родоначальников жанра готического триллера. Принять полагать, что именно «Кармилла» — одно из первых произведений о вампира, написанное за 25 лет до культового «Дракулы» Брэма Стокера.

"Дом поющих стен", Кристиан Роберт Винд

Еще один захватывающий мистический триллер от digital-автора платформы Литес Самиздат. Эта история начинается в шутливом, ироничном тоне, но по мере развития сюжета становится все более драматической и страшной. Джек приезжает в гости к дедушке в Дом поющих стен, — об этом особняке рассказывают различные небылицы, но парень относится к ним с насмешкой. Вскоре выясняется, что каждый уголок дома хранит жуткую тайну, и все персонажи, — по-своему сумасшедшие. Кто-то из них остается тут по своей воле, кто-то, напротив, мечтает сбежать, но не может. Постепенно и Джеку начинает казаться, что он тоже теряет рассудок, но покинуть проклятый старый дом уже невозможно. Что ждет героя за очередной запертой дверью? И сможет ли он выбраться из этого ужасного места? Не будем спойлерить, но намекнем, что финал абсолютно непредсказуем. Развязка этой страшной сказки оставляет чувство легкой грусти, — все начиналось так весело, но хэппи-энда не будет…

"Всадник. Легенда Сонной Лощины", Кристина Генри

Эта аудиокнига вдохновлена культовым фильмом "Сонная лощина" с Джонни Деппом и Кристиной Риччи в главных ролях. Автор постаралась сохранить гнетущую атмосферу Сонной Лощины, описывая ее туманные пейзажи, лесные звуки и холодный воздух. У персонажей оригинальной истории уже появились дети и внуки, а в деревне по-прежнему происходят страшные убийства. Бен ван Брунт вспоминает слова своего дедушки Брома: нет никакого Всадника, это лишь плод воображения малограмотных местных жителей. Однако, когда в лесу находят обезглавленный труп ребенка, Бен начинает сомневаться в правоте Брома… Он проводит собственное расследование, но оно быстро заходит в тупик. Неужели кто-то из обитателей маленькой деревни мог решиться на такое? А что если здесь действительно орудуют темные силы, и Всадник Сонной Лощины совершает эти жестокие убийства? Помимо мистического сюжета в книге есть и линия запутанных семейных отношений, которая дает новую жизнь оригинальной истории.

