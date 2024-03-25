Выглядит как девочка: актриса Сара Джессика Паркер отмечает 59-летие

Одна из самых впечатляющих артисток США выглядит молодо и презентабельно, словно время над ней не властно. Она мотивирует женщин, которые забывают следить за собой и подчеркивать красоту.

Российскому зрителю актриса Сара Джессика Паркер хорошо известна благодаря роли Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". Кинодива восхищает публику не только профессионализмом, который отмечают кинокритики. Ее харизму чувствуют зрители даже через экран.

Будучи публичной личностью, Сара Джессика Паркер является символом независимости и удачным примером того, что выглядеть как девочка можно даже в зрелом возрасте. Артистка отмечает день рождения 25 марта. В этом году звездной имениннице исполнилось 59 лет. По случаю праздника "Дни.ру" напоминают, какие хитрости помогают актрисе хорошо выглядеть.

Звезда равнодушна к строгим диетам и опасным детоксам, но придерживается ограничений, включая в рацион полезные продукты. Сара Джессика Паркер старается питаться разнообразно. Она не прочь отведать миндальное молоко, артишоки, зеленый горошек, вареные яйца, молодую кукурузу. При этом актриса не запрещает себе калорийные десерты, но контролирует размер порций.

Чтобы быть стройной и энергичной, Сара Джессика Паркер активно двигается и стремится ежедневно проходить несколько километров пешком — не менее 10 тысяч шагов. Звезда неравнодушна к плаванию, йоге, пилатесу и танцам.

Для кожи звезда Голливуда предпочитает наружную косметику. Ее выручают средства, содержащие ретинол. Далеко не каждой женщине помогают крема с таким составом, а это значит, что Сара Джессика Паркер поддерживает молодость, благодаря комплексному подходу. Безусловно, гармоничное сочетание спорта, правильного питания и уходовых процедур позволяет знаменитости оставаться в тонусе и восхищать притягательным обликом.