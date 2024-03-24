Бьянка Цензори и Ким Кардашьян: правда ли новая пассия Канье Уэста копирует экс-жену

В прессе уже не первый день ходят слухи о том, что новая пассия известного рэпера Канье Уэста, модель и актриса Бьянка Цензори якобы копирует стиль и образ жизни его бывшей жены, знаменитой реалити-звезды Ким Кардашьян.



Эти домыслы вызвали интерес у поклонников и журналистов, которые стали сравнивать двух женщин и искать сходства в их внешности, поведении и стиле. Ким Кардашьян, известная своими роскошными нарядами, смелыми образами и активной жизнью в социальных сетях, долгое время была символом стиля и моды для многих женщин по всему миру. Ее брак с Канье Уэстом также привлекал внимание общественности, создавая образ суперзвездной пары.

С появлением Бьянки Цензори на горизонте отношений Канье Уэста злые языки заговорили о том, что она копирует стиль и образ жизни Ким Кардашьян. Многие замечают сходства в выборе нарядов, причесок и даже манере поведения двух женщин.

Однако, стоит отметить, что каждая из них имеет свою индивидуальность и стиль. Бьянка Цензори – успешная модель и актриса, которая стремится к самовыражению и развитию в сфере моды и кино. Она может быть вдохновлена стилем Ким Кардашьян, но это не значит, что она копирует его полностью.

Недавно поклонники дали хейтерам отпор и заступились за звезду. Злопыхатели приводили в пример купальник цвета металлик, в котором Бьянку заметили в Лос-Анджелесе на выходе из здания. Все сразу же вспомнили, что такой же комплект белья SKIMS выпускала Ким.

Стоит отметить, что в целом нынешнюю жену рэпера считают более натуральной и естественной. Ким на ее фоне воспринимается слишком искусственной, а ее внешность уже тесно ассоциируется с фотошопом и ретушью.



Так или иначе, каждая из звезд имеет свою индивидуальность и стиль. Бьянка Цензори – успешная модель и актриса, которая стремится к самовыражению и развитию в сфере моды и кино. Она может быть вдохновлена стилем Ким Кардашьян, но это не значит, что она копирует его полностью.