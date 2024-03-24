Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы

Джессике Честейн исполнилось 47 лет. В свете этого события вспоминаем некоторые из ее лучших и наиболее ярких ролей в кинематографе.



Цель номер один

В этом фильме, рассказывающем о поисках Усамы бен Ладена, Честейн сыграла роль аналитика ЦРУ Майи. Ее выдающееся исполнение принесло ей номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и "Сатурн".

Прислуга

В этом фильме актриса воплотила образ Селии Фут, жены бизнесмена. За эту роль она также была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль второго плана".

Багровый пик

В ужасах Гильермо дель Торо, Честейн сыграла леди Люсиль Шарп, за что получила премию "Сатурн".

Оно 2

В этом фильме, основанном на романе Стивена Кинга, она исполнила роль Беверли Марш.

Интерстеллар

В научно-фантастическом фильме Кристофера Нолана, она сыграла Мерф, дочь главного героя, за что была номинирована на премию "Сатурн".

Большая игра

В этом фильме, она сыграла Молли Блум, что принесло ей номинацию на "Золотой глобус".

Люди-Икс: Темный Феникс

В этом фильме, она сыграла Вук, за что была номинирована на "Золотую малину" в категории "Худшая женская роль второго плана".

Джессика Честейн продолжает поражать зрителей своим талантом и преданностью искусству. Ее яркие роли останутся в памяти зрителей надолго.