Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы

Цель номер один
В этом фильме, рассказывающем о поисках Усамы бен Ладена, Честейн сыграла роль аналитика ЦРУ Майи. Ее выдающееся исполнение принесло ей номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и "Сатурн".
Прислуга
В этом фильме актриса воплотила образ Селии Фут, жены бизнесмена. За эту роль она также была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль второго плана".
Багровый пик
В ужасах Гильермо дель Торо, Честейн сыграла леди Люсиль Шарп, за что получила премию "Сатурн".
Оно 2
В этом фильме, основанном на романе Стивена Кинга, она исполнила роль Беверли Марш.
Интерстеллар
В научно-фантастическом фильме Кристофера Нолана, она сыграла Мерф, дочь главного героя, за что была номинирована на премию "Сатурн".
Большая игра
В этом фильме, она сыграла Молли Блум, что принесло ей номинацию на "Золотой глобус".
Люди-Икс: Темный Феникс
В этом фильме, она сыграла Вук, за что была номинирована на "Золотую малину" в категории "Худшая женская роль второго плана".
Джессика Честейн продолжает поражать зрителей своим талантом и преданностью искусству. Ее яркие роли останутся в памяти зрителей надолго.