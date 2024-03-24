Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку

24 марта 2024 года особая дата – 118 лет со дня рождения певицы Клавдии Шульженко. Народная артистка СССР прожила насыщенную жизнь, полную романтических поворотов и неожиданных сюрпризов.

В памятный день "Дни.ру" решили рассказать, как звезда СССР смогла найти женское счастье в зрелом возрасте после череды неудачных романов и расставания с мужем. Ее последней и самой крепкой любовью стал Георгий Епифанов. Клавдия Шульженко была старше партнера на 12 лет.

К моменту их впечатляющего знакомства певица уже была популярна и любима публикой, а Георгий Епифанов был страстным поклонником ее творчества. Звезде было 50, а ему 38. Ухажер смог завоевать сердце народной артистки, предварительно отправив ей более ста открыток, которые подписал своими инициалами — "Г. Е."

Вживую Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов познакомились благодаря режиссеру Марианне Семеновой. Она узнала о пылких чувствах мужчины и оказала содействие появлению романтического союза.

Режиссер предложила Георгию приехать к звезде в санаторий, где Клавдия на тот момент отдыхала. Епифанов немедленно согласился. Удача так улыбнулась ему, что после встречи он подвез Шульженко домой.

Сближение певицы и ее избранника началось не только с поклонения таланту, но и с глубокого взаимного уважения, искренней привязанности, которые со временем переросли в настоящую любовь. Она оказалась последней в жизни Клавдии Шульженко, которая пришла неожиданно и оказалась вечной.

"Мой родной, любимый лучик!" — обращалась Клавдия Шульженко к Георгию Епифанову. И она осталась верной своему слову. Хотя не обошлось без ревности и ссор, народная артистка СССР пронесла историю любви как в сказке — до конца своих дней.