"Берите! Мужик дает!": скромница Барановская поделилась секретом успеха

Программа "Мужское / Женское" при участии Юлии Барановской становится апогеем мудрости, которую раздает многодетная мать, зачавшая троих детей вне брака.

Нынешняя экранная дива Юлия Барановская познакомилась с Андреем Аршавиным, когда оба они были юными — ветер в голове! А когда звезда была беременна третьим ребенком и находилась на пятом месяце беременности, возлюбленный помахал ей ручкой. Что тут скажешь — дал бог зайку, даст и лужайку. А, может, лучше ум? Тут Юлия Барановская не советчик.

А учить уму-разуму она любит безмерно, чего стоят только выпуски шоу "Мужское / Женское", где телеведущая предстает в роли эксперта. Если не накричала с хрипотцой на гостя – значит, поберегла беднягу. Но если Барановская советы раздала — все, пиши пропало. Как говорится, послушай, что говорит брошенка с тремя детьми, и сделай наоборот.

В новом выпуске программы на Первом канале телезвезда нескромно вмешалась в личную жизнь сибирячки Виктории. Вдобавок Юлия Барановская постоянно перебивала соведущего шоу "Мужское / Женское" Александра Гордона, к чему он с годами уже адаптировался. Когда героине выпуска предложили финансовую помощь, но та ее отклонила, в студии начался переполох.





"Берите! Как так можно?! Мужик дает! А вы отказываетесь! Вы че, сумасшедшая что ли? У вас плохое воспитание, никогда нельзя отказываться! Вы чего?!" — бесцеремонно залепетала скромница Барановская.

В конце концов, прямо на камеру партнерша Александра Гордона поделилась секретом успеха. "Это по фэн-шую неправильно! Я вам говорю!" — выдала звезда Первого канала.

Вот где собака зарыта! А троих детей вне брака Юлия Барановская тоже что ли по фэн-шую рожала?