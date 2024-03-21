Дебошир Никита Кологривый обратился к Богу после приговора

В последнее время российское общество активно обсуждает инцидент, который связан со звездой сериала "Слово пацана". А именно: актер Никита Кологривый вдруг стал дебоширом, устроив противоправное шоу в одном из баров Новосибирска.
Поведение Кологривого вышло за рамки детской шалости. Артист укусил официантку. Вопиющий случай вызвал общественный резонанс и стал для СМИ ярким инфоповодом.
По данным прессы, актер обратился к суду с просьбой о помиловании. Инцидент был квалифицирован как мелкое хулиганство, и в результате Никита Кологривый получил семь суток административного ареста.
"Пойду сидеть на киче (в тюрьме, — Прим. ред.), писать стихи", — заявил дебошир и отметил свое недовольство приговором. В его планах было увидеть ребенка, но суд не предоставил ему желаемых условий.
Комментируя свое состояние, актер самодовольно заявил, что не исключает появления у себя светлых мыслей. Журналисты спросили Кологривого, что как обстоят дела с его проектами, будет ли перенос.
"Я не знаю, Господь Бог только мне ответит на этот вопрос", — выразился дебошир. Таким образом Никита Кологривый подчеркнул свое обращение к Всевышнему после приговора.