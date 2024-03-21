"Родненький появится на свет": Агутин сделал признание спустя 9 месяцев

Звездный муж и отец уже в предвкушении. На официальной странице Леонид Агутин опубликовал торжественный пост в трепетном ожидании.

Счастье в личной жизни исполнителя хита "Мир зеленого цвета" восхищает многочисленную публику и заставляет верить в настоящую любовь. Супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум делятся вдохновляющим музыкальным творчеством, развитию которого послужила идиллия в семье.

Брак певица и музыкант заключили еще в 2000 году, и до сих пор супруги живут вместе счастливо. Леонид Агутин и Анжелика Варум доказали всем, что любовь может оставаться крепкой на протяжении долгих лет, если в отношениях есть взаимопонимание и поддержка.

Достижения супругов в музыкальной индустрии — во многом заслуга семьи, которая придает сил для новых побед. В социальной сети Леонид Агутин сделал признание спустя 9 месяцев упорного труда: в конце месяца выходит его новый альбом.

"29-го весь он родненький появится на свет. Называться будет "Все не зря". Надеюсь, что все не зря. Прошу любить и жаловать", — поделился артист в предвкушении.

Леонид Агутин признался, что хочет получить отклик от поклонников, поэтому побуждает всех прослушать композиции. Первый трек из подборки новейших хитов, по его словам, выйдет уже пятницу, 22 марта.

По словам артиста, всего альбом содержит 12 композиций. Похоже, Анжелика Варум умело воздействует на творческий потенциал мужа, раз Леонид Агутин создал целую серию песен всего за 9 месяцев.