КТО У НАС ТУТ САМЫЙ УМНЫЙ? Сейчас узнаем! Отвечайте на 7 ВОПРОСОВ ВИКТОРИНЫ и покажите 100% результат

Приветствуем всех на увлекательной викторине "Дни.ру"! Сегодня мы проверим вашу эрудицию, сообразительность и умение считать.
Постарайтесь ответить верно на все 7 вопросов и показать 100% результат. В каждом вопросе вам будут предложены три варианта ответа. Остается лишь выбрать правильный!
1. Сколько дней в декаде?
A) 5
Б) 10
B) 20
2. Как называется расстояние в 1000 метров?
А) Одна миля
Б) Один километр
В) Одна сотка
3. Сколько музыкантов в квинтете?
А) четверо
Б) шестеро
В) пятеро
4. Сколько человек в футбольной команде?
А) одиннадцать
Б) четырнадцать
В) девять
5. Сколько длится год на Венере?
А) 225 дней
Б) 195 дней
В) 205 дней
6. Сколько месяцев в одном квартале?
А) шесть
Б) четыре
В) три
7. Сколько лучей у снежинки?
А) восемь
Б) пять
В) шесть
ВНИМАНИЕ — ИТОГИ
Правильные ответы: 1Б; 2Б; 3В; 4А; 5А; 6В; 7В.
7 верных букв – результат 100%
6 верных ответов — результат 85,7%
5 совпадений из 7 — результат 71.4%
4 правильных буквы — результат 57.1%
3 верных ответа — результат 42,9%
2 ответа из 7 — результат 28,6%
1 правильный ответ — результат 14,3%