ВНУКИ бегут за добавкой к плите! БАЛУЮ и соседа / ЛОВИТЕ РЕЦЕПТ супа-пюре из шампиньонов с гренками

Ох и наготовила! Так и продуктов не напасешься! Но ради внуков ничего не жалко...

Суп-пюре из грибов – это блюдо, которое имеет свою историю и традиции. Оно возникло в Средние века и было популярно среди знати. Со временем, с развитием технологий, стало проще готовить этот суп благодаря появлению техники: блендеров и кухонных комбайнов.

Приготовим суп-пюре из шампиньонов с гренками, который так любят есть мои внуки Миша и Олег, а овдовевший сосед Иван узнает даже по запаху!

Ингредиенты

грибы шампиньоны – 200 гр.

морковь– 1 шт.

лук – 1 головка

чеснок – 1 зубчик

вода – 300—400 мл

специи – соль, кориандр, перец, имбирь, имбирь – по вкусу

оливковое масло – 40 гр.





Приготовление

Шаг 1. Подготавливаем лук и морковь

Разогреваем глубокую кастрюлю с толстым дном.

Наливаем оливковое масло, даем минуту подогреться.

Раздавливаем ножом 1 зубчик чеснока.

Отправляем в раскаленное масло специи, чеснок.

Пару минут даем поджариться, чтобы "раскрылись" специи.

Режем мелко морковь и лук кубиками,

Отправляем к чесноку и специям, жарим до золотистого цвета.





Шаг 2. Соединяем грибы с луком и морковью

Моем грибы, обсушиваем полотенцем.

Режем на кусочки среднего размера.

Добавляем грибы к нашей смеси моркови и лука.

Пассеруем 5 минут на среднем огне.

Добавляем 300-400 мл горячей воды в нашу смесь, соль, провариваем 5 минут.

Отправляем все в блендер до состояния жидкого пюре, выливаем в тарелку.





Шаг 3. Подготовка тостов

Нарезаем белый багет.

Разогреваем сковородку на среднем огне, надеваем оливковое масло.

Поджариваем хлеб 1—2 минуты с каждой стороны, выкладываем на тарелку.



