ВНУКИ бегут за добавкой к плите! БАЛУЮ и соседа / ЛОВИТЕ РЕЦЕПТ супа-пюре из шампиньонов с гренками

Суп-пюре из грибов – это блюдо, которое имеет свою историю и традиции. Оно возникло в Средние века и было популярно среди знати. Со временем, с развитием технологий, стало проще готовить этот суп благодаря появлению техники: блендеров и кухонных комбайнов.
Приготовим суп-пюре из шампиньонов с гренками, который так любят есть мои внуки Миша и Олег, а овдовевший сосед Иван узнает даже по запаху!
Ингредиенты
- грибы шампиньоны – 200 гр.
- морковь– 1 шт.
- лук – 1 головка
- чеснок – 1 зубчик
- вода – 300—400 мл
- специи – соль, кориандр, перец, имбирь, имбирь – по вкусу
- оливковое масло – 40 гр.
Приготовление
Шаг 1. Подготавливаем лук и морковь
- Разогреваем глубокую кастрюлю с толстым дном.
- Наливаем оливковое масло, даем минуту подогреться.
- Раздавливаем ножом 1 зубчик чеснока.
- Отправляем в раскаленное масло специи, чеснок.
- Пару минут даем поджариться, чтобы "раскрылись" специи.
- Режем мелко морковь и лук кубиками,
- Отправляем к чесноку и специям, жарим до золотистого цвета.
Шаг 2. Соединяем грибы с луком и морковью
- Моем грибы, обсушиваем полотенцем.
- Режем на кусочки среднего размера.
- Добавляем грибы к нашей смеси моркови и лука.
- Пассеруем 5 минут на среднем огне.
- Добавляем 300-400 мл горячей воды в нашу смесь, соль, провариваем 5 минут.
- Отправляем все в блендер до состояния жидкого пюре, выливаем в тарелку.
Шаг 3. Подготовка тостов
- Нарезаем белый багет.
- Разогреваем сковородку на среднем огне, надеваем оливковое масло.
- Поджариваем хлеб 1—2 минуты с каждой стороны, выкладываем на тарелку.