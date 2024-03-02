За что Россия любит Льва Толстого: не на словах, а на деле!

Этот русский писатель прославился не только как мировой гений, постигший вершины божественного ума. Также писатель известен как простой друг человечества, который познал глубину сердца своего ближнего.



28 августа 1828 года в Российской империи, в имени Ясная Поляна на свет появился Лев Николаевич Толстой. Как ребенок, он стал четвертым в семействе. Когда мальчику было два года, ушла в мир иной его мать Мария Николаевна Толстая (урожденная Волконская). Это случилось в 1830 году.

Дальнейшая жизнь Льва Николаевича оказалась насыщена событиями, стала достоянием Российской Федерации. Когда писателю было 82 года, он завершил свой земной путь. Однако что мы имеем? Вот уже почти 200 лет как его имя ассоциируется с Россией, хотя также писателя активно обсуждают и в Америке, и в многочисленных европейских государствах, и в странах Азии. На сегодняшний день Лев Николаевич Толстой — как великий знаток. Он первый в семействе православных писателей культовых произведений, которое так или иначе выделяет русский народ.

Школьники изучают масштабные романы: "Война и мир" (1863—1869), "Воскресение" (1889—1899), "Анна Каренина" (1873—1877), однако вместе с ними перечитывают их и взрослые от 18 лет и старше.

Толстой вместе с героями произведений не просто поднимает вопросы семьи, выбора, итогов жизни, но и помогает их творчески переосмыслить, найти точные ответы даже в одиночку. Вместе с читателем Лев Николаевич Толстой проходит долгий духовный путь от первой строки до последнего слова. За это его любят не на словах, а на деле.

Отметим, что все творческое наследие Льва Николаевича Толстого обязательно отложится в сердцах россиян и через год, и через 10, и через 20 лет. Не только романы, но и притчи, стихотворения, пьесы, повести найдут новую аудиторию и послужат на благо общества гражданам всего мира.

Ждем, когда свой прорыв сделают рассказы Льва Николаевича Толстого. Среди них: "Сон молодого царя" (1894), "Кавказский пленник" (1872), "Много ли человеку земли нужно" (1886) и так далее.