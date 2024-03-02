Мамы готовят, а дети едят! Рецепт простого и вкусного салата из овощей

Детям по нраву фруктовые салаты, однако манго, киви, банан, апельсин стоят дорого для обычного завтрака. Поэтому лучше объяснить домочадцам, что есть более нужная еда с хорошим составом. Нет сомнений, что взрослым по карману овощные салаты, где есть помидор, огурец, морковь. Они дешево обойдутся и на каждый день, и для званого ужина.
Ингредиенты:
- помидор — 4 шт.
- огурец — 3 шт.
- морковь — 2 шт.
- лук — 1 шт.
- зелень — 2 щепотки
- соль — 1 щепотка
- растительное масло по вкусу.
Приготовление:
В первую очередь налейте воду в эмалированную кастрюлю. Дайте нагреться на огне, поставьте морковь вариться.
Слейте воду из кастрюли. Дайте остыть. Далее удалите кожуру, отделите лишние отходы, измельчите морковь соломкой. Помидоры нарежьте крупными кубиками. Выкладывайте в стеклянную посуду. Перемешайте часть салата из овощей.
Огурцы нарежьте мелкими кубиками, а лук измельчите полукольцами. Потом измельчите зелень по максимуму. Выкладывайте в подготовленную емкость столовой ложкой.
В последнюю очередь добавьте масло чайной ложкой, соль. Перемешайте весь салат из овощей.