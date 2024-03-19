Пластический хирург Минасян оценил желание Киркорова продать на аукционе откачанный жир

Народный артист России Филипп Киркоров на популярном шоу сделал неожиданное признание. Он заявил, что решил сохранить откачанный жир после пластической операции, чтобы в будущем продать его на аукционе.



Подобная идея короля поп-сцены вызвала необычайный интерес и удивление у поклонников и зрителей. Пластический хирург Паруйр Минасян подтвердил, что при определенных условиях возможно сохранить жир, однако он не может быть пересажен другому человеку.



Дело в том, что тренды в пластической хирургии разнообразны, и специалисты всегда оценивают их влияние на здоровье и безопасность пациента. По словам специалиста, мужчины все чаще обращаются к процедурам, таким как имплантация или липофилинг груди. Важно, чтобы все процедуры были безопасны и соответствовали личным потребностям и желаниям пациента.

Паруйр Минасян также отметил, что процедуры вкачивания жира в различные части тела, такие как грудь и ягодицы, становятся все более популярными. Жир обычно берется с живота или спины, и после операции пациенты проходят быструю реабилитацию. Важно помнить, что безопасность и здоровье всегда должны быть на первом месте при проведении пластических процедур.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Киркоров стал почетным гостем празднования дня рождения диджея Кати Гусевой. Мероприятие с размахом прошло в ресторане "Модус". Король российской эстрады выбрал праздник своей подруги, чтобы впервые показать татуированную кисть руки.