Не только на диване: как красавица из "Уральских пельменей" снимает напряжение

Мечта миллионов мужчин и знаменитая артистка Юлия Михалкова любит себя побаловать. Она рассказала о самых эффективных способах расслабиться.

Обворожительная актриса, звезда комедийного жанра Юлия Михалкова получила неслыханную популярность в 2009 году, когда стала часто появляться на телевидении в программе шоу "Уральские пельмени". С годами ее талант только расцвел.

Сейчас Юлия Михалкова активно принимает участие в экологических проектах, а также покоряет сцены самых разных театров России. Знаменитость нередко предстает в кадре в качестве модели, хотя уже не сотрудничает с командой юмористов, которая принесла ей всероссийскую популярность. Помимо этого, красавица из "Уральских пельменей" ведет микроблоги в социальных сетях, сражая поклонников наповал эффектной внешностью.

В круговороте дней, когда темп жизни неумолимо ускоряется, Юлия Михалкова, звезда шоу "Уральские пельмени", напоминает нам о важности полноценного отдыха. В новом посте в телеграм-канале красавица подчеркивает, что отдых необходим не только для тела, но и для ума, души и нервов.

Юлия Михалкова делится своими мыслями: не только на диване и в ванной комнате нужно расслабляться, чтобы восстановить силы. Красавица из шоу "Уральские пельмени" рассказала, как снимает напряжение. Она предлагает фанатам практиковать различные виды отдыха для достижения гармонии:

Умственный: насладиться умиротворяющей тишиной или приятной музыкой;

Социальный: избавиться от суеты и не смотреть соцсети, провести время наедине с собой, в лесу, вдали от городской суматохи;

Эмоциональный: избегать тревог и нежелательного общения, не читать новостей, наслаждаться простыми радостями жизни, посмотреть комедию.

Актриса Юлия Михалкова уверена, что умение отдыхать — это искусство, требующее самодисциплины и внимания к себе. Красавица из шоу "Уральские пельмени" предлагает эксперимент своим читателям: провести день без телефона и оценить, насколько это здорово.