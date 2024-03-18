Перекроенная хирургами Виктория Боня призвала доверять природе

Блогерша рассказала в своих соцсетях историю родов и заявила, что справилась со всем сама

44-летняя российская артистка Виктория Боня известна всем количеством пластических операций. Так, в прошлом году звезда провела под скальпелем хирурга 14 часов и заплатила порядка 20 миллионов рублей, чтобы вернуть молодость и красоту. А недавно продемонстрировала всем новые ягодицы, над которыми тоже поколдовал опытный доктор. Однако не всегда Виктория признает свою страсть к подобным процедурам. В своем блоге перекроенная с ног до головы блогерша заявила, что женщины должны доверять природе.

В соцсетях артистка решила рассказать, как 12 лет назад рожала свою единственную дочь Анджелину. Это произошло быстро и безболезненно, заявила Боня. Кроме того, по словам звезды, она наотрез отказалась от эпидуралки и полностью справилась сама, чему очень рада. Также Виктория назвала свои роды "божественным процессом".

Эту историю Виктория Боня рассказала в честь дня рождения своей дочери. Она поделилась, что в этом году Анджелина впервые отмечает без мамы. Все дело в том, что звезда улетела из Монако, где живет постоянно, и забыла о просроченном виде на жительство. Вернуться обратно теперь она не может и вынуждена окунуться в тяготы европейской бюрократии, чтобы получить визу, которую сейчас россиянам дают неохотно.

Ранее сообщалось, что перекроенная хирургами Виктория Боня перестала говорить.